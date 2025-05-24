منى زكي تفاجئ جمهورها بـ”لوك” جريء.. وتظهر بقصة شعر أم كلثوم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت النجمة المصرية منى زكي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، ظهرت فيها بإطلالة مختلفة تمامًا عن المعتاد، إذ اعتمدت قصة شعر قصيرة من داخل أحد صالونات التجميل، وعلّقت قائلة: “أخيرًا قصيته.”

وظهرت منى وهي ترتدي روب التصفيف الأسود وتلتقط صورة سيلفي أمام المرآة، مستعرضة قصة شعر “بوب” قصيرة أبرزت ملامح وجهها وأضافت إليها لمسة من الأنوثة والجرأة في آنٍ معًا. وقد أثار هذا التغيير تفاعلاً واسعًا بين جمهورها، حيث عبّر العديد من المتابعين عن إعجابهم بإطلالتها الجديدة وجرأتها في اعتماد هذا التغيير المفاجئ.

ويُعرف عن منى زكي مشاركتها الدائمة لجمهورها لحظاتها الشخصية واليومية، حيث تحرص على توثيق تفاصيل حياتها بأسلوب بسيط وعفوي، وهو ما يُقرّبها أكثر من جمهورها.

يأتي هذا التغيير بالتزامن مع استعداداتها لعرض فيلمها المنتظر “الست”، والذي تُجسد فيه شخصية كوكب الشرق أم كلثوم، في عمل يُعدّ من أضخم الإنتاجات الفنية المنتظرة خلال عيد الأضحى المقبل. ويشاركها البطولة نخبة من النجوم أبرزهم: نيللي كريم، محمد فراج، محمد ممدوح، وأحمد حلمي، إلى جانب عدد كبير من ضيوف الشرف.

اللوك الجديد الذي اعتمدته منى زكي أثار تساؤلات المتابعين عمّا إذا كان مرتبطًا بالشخصية التي تُجسدها في الفيلم، أو يأتي كخطوة شخصية بحتة، ليبقى الترقب قائمًا حتى انطلاق عرض “الست” في صالات السينما.