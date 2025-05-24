زينة تعود إلى السينما بـ”الشيطان شاطر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد غيابٍ دام عامين عن الشاشة الكبيرة، تعود النجمة زينة إلى السينما من خلال فيلم جديد يحمل عنوان “الشيطان شاطر”، حيث تخوض فيه تجربة فنية مختلفة عبر تجسيد شخصية مذيعة، في عمل يجمعها للمرة الأولى بالنجم أحمد عيد، ويُشكّل انطلاقة جديدة في مسيرتها السينمائية.

تدور أحداث الفيلم في إطار درامي مشوّق لا يخلو من المواقف الكوميدية والمفارقات، حيث تنشأ سلسلة من الأحداث الطريفة بين بطلي العمل، في قالب يجمع بين الترفيه والتشويق، ويُجرى حاليًا تصوير مشاهده في عدد من المواقع داخل القاهرة.

ويضم الفيلم نخبة من النجوم إلى جانب زينة وأحمد عيد، من بينهم محمود حميدة، محمد أنور، عبد العزيز مخيون، وياسر الطوبجي.

العمل من تأليف لؤي السيد، وإخراج عثمان أبو لبن، ويُنتجه أيمن يوسف في أول تعاون إنتاجي يجمعه بزينة، بينما يُجدد من خلاله شراكته مع أحمد عيد بعد نجاح فيلمهما السابق “ياباني أصلي” عام 2017.

وتُعدّ هذه العودة إلى السينما استكمالًا لنشاط زينة الفني، بعد مشاركتها في موسم دراما رمضان الماضي من خلال الجزء الثاني من مسلسل “العتاولة”، الذي ضمّ كوكبة من النجوم، أبرزهم أحمد السقا، طارق لطفي، فيفي عبده، نسرين أمين، مي كساب، هدى الإتربي، ومصطفى أبو سريع.

فيلم “الشيطان شاطر” يُعيد زينة إلى أجواء السينما من خلال دور مختلف، وسط ترقّب جماهيري لمعرفة تفاصيل الشخصية الجديدة التي تُجسّدها، وتوقّعات بتحقيق العمل لصدى واسع بفضل عناصره الفنية والممثلين المشاركين فيه.