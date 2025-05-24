شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الكهرباء لمهرجان كان بعد انقطاعها 5 ساعات واشتباه فى أعمال تخريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت عدة تقارير أجنبية عن عودة الكهرباء إلى مهرجان كان السينمائي بعد انقطاع دام خمس ساعات في جنوب فرنسا، مع الاشتباه في عمل تخريبي، وسيُقام حفل الختام كما هو مخطط له.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، انقطع التيار الكهربائي عن مدينة كان لمدة خمس ساعات صباح السبت قبيل حفل توزيع جوائز المهرجان، ليعود أخيرًا حوالي الساعة 3:30 مساءً بالتوقيت المحلي، ورغم الصعوبات الفنية، صرّح ممثل المهرجان للمجلة بأن حفل الختام "سيُقام كما هو مخطط له" بعد أن تحول قصر المهرجانات إلى استقبال مصدر طاقة مستقل.

ووفقًا لقناة "فرانس إنفو"، قد يكون سبب الانقطاع عمل تخريبي، حيث تم الإبلاغ عن حادثي حريق متعمدين خلال الليل، وتم اكتشاف قطع عدة أبراج لخطوط الكهرباء في منطقة الألب البحرية.

وصرحت كارين توبين كوندوميتي، مديرة الخدمات في بلدية كان، بأن الحكومة المحلية لا تزال تحاول تحديد ما إذا كان انقطاع التيار الكهربائي ناتجًا عن عمل تخريبي. وأضافت أنه من المرجح إجراء تحقيق.

وأضاف ممثل عن المهرجان لمجلة "فارايتي": "ينقطع التيار الكهربائي حاليًا عن مدينة كان والمناطق المحيطة بها"، وأضاف: "في هذه المرحلة، لم يُحدد سبب الانقطاع بعد. جهود الترميم جارية".

وتابع: "انتقل قصر المهرجانات إلى مصدر طاقة مستقل، مما يسمح لجميع الفعاليات والعروض المجدولة، بما في ذلك حفل الختام، بالاستمرار كما هو مخطط له وفي ظروف طبيعية، ومع ذلك، تم تعليق عروض السينما مؤقتًا، وسيتم استئنافها فور عودة التيار الكهربائي".