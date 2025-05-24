شكرا لقرائتكم خبر عن "ملكة جمال الكون" ديو يجمع تامر حسني والشامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق المطرب الشّاب الشامي ديو غنائيًّا جديدًا جمعه بالنجم تامر حسني، حمل عنوان "ملكة جمال الكون"، في عملٍ فنيّ يُجسّد روح التجديد والابتكار، ويُقدّم مزيجًا فنيًّا متنوّعًا يجمع بين إيقاع الدبكة والمقسوم، في قالبٍ شرقيّ عصري.

وقدّم الشامي وتامر حسني توليفةً متكاملة من الإبداع، إذ تولّيا معًا الغناء، وشاركا في كتابة الكلمات وتلحين الأغنية.

وتولّى الشامي واليان دبس مهمة التوزيع الفني، فقدّما عملاً استثنائيًا أضفيا عليه نكهةً شرقيّة مميزة، ممّا عزّز من إيقاع الاغنية وأجوائها الصيفيّة.

امّا تامر حسني فتولّى بنفسه مهمّة الإخراج، ليُخرج العمل بصورةٍ فنيّة متكاملة تجمع بين الصوت والصورة، وقد اختار تامر أن يعكس من خلال كليب الأغنية أجواءً صيفيّة ملوّنة، مليئة بالضّحك والرقص والدبكة، حيث ظهر مع الشامي في مشاهد عفويّةٍ نابضة بالحيويّة تُجسّد روح الأغنية وطاقتها الإيجابيّة. وقد صُوّر العمل في لبنان وتحديداً في منطقة الدامور، المعروفة بطبيعتها الساحرة وببحرها الأزرق.

ويمثّل هذا التعاون محطّةً جديدة ومهمّة في مسيرة الشامي، خصوصاً أنّ النجم تامر حسني يُعدّ من أبرز النجوم تعاونًا مع كبار الفنانين العرب والعالميين، من بينهم شيرين عبدالوهاب، بهاء سلطان، رامي صبري، الشاب خالد، إضافةً إلى تعاونات عالميّة مع Akon، Snoop Dogg، وShaggy.