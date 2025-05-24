شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا وفهمي ينتظران عرض فيلم "أحمد وأحمد" بعد عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

استقر القائمون على فيلم أحمد وأحمد للنجمين أحمد السقا وأحمد فهمى والذى تم الانتهاء من تصويره الأسبوع قبل الماضى، على طرح الفيلم في دور العرض بعد عيد الأضحى، حيث كان العمل مرشح للعرض في موسم عيد الأضحى السينمائى ولكن تم حسم الأمر واختيار عرضه بعد عيد الأضحى بأسبوعين أو ثلاثة أسابيع ليكون ضمن أفلام موسم صيف 2025.

ويقدم النجمان أحمد السقا وأحمد فهمى، خلال أحداث فيلم أحمد وأحمد الكوميديا الممزوجة ببعض مشاهد الأكشن، إذ تدور الأحداث حول أحمد (أحمد فهمى) الذى يعود إلى مصر للاستقرار فيها بعد سنوات قضاها في الخارج لكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض.

ويضطر أحمد (أحمد فهمي) للبقاء إلى جانب خاله أحمد (أحمد السقا) ويكتشف سراً صادماً بأن خاله هو العقل المدبر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني الآن من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنب أعداء خطرين ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهما.

فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، غادة عبد الرازق، علي صبحي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أوس أوس، إبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال، ويلتقى أحمد السقا وأحمد فهمى لأول مرة وجهًا لوجه في السينما، حيث تعاون الثنائى في أكثر من عمل كضيوف شرف.

يذكر أن موسم عيد الأضحى السينمائى 2025، يشهد عرض فيلمى "المشروع X" بطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبرى واياد نصار وأحمد غزى وعصام السقا وإخراج بيتر ميمى، و"ريستارت" بطولة تامر حسنى وهنا الزاهد ومحمد ثروت وباسم سمرة وإخراج سارة وفيق، اضافة إلى استمرار عرض فيلم "سيكو سيكو" بطولة عصام عمر وطه دسوقى من عيد الفطر.