بالتزامن مع أول أيام عرضه.. كريم عبد العزيز يكشف عن أصعب المشاهد في المشروع X

هذه أصعب مشاهد فيلم المشروع X!

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فيلم "المشروع x" وأحدث التقنيات

عرض "المشروع X" بـ4 تقنيات

قصة وأبطال فيلم "المشروع X"

View this post on Instagram A post shared by Tamer Mursi (@tamermursi)

8 ملايين جنيه إيرادات اليوم الأول لـ"المشروع X"

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 مايو 2025 07:20 مساءً - بالتزامن مع تصدر فيلم "المشروع X"، بطولة الفنان، شباك التذاكر في مصر، ومع الأيام الأولى لطرحه في دور السينما؛ إذ افتتح مُبكراً موسم أفلام عيد الأضحى 2025؛ حيث حظي بإقبالٍ جماهيري كبير.كشف الفنانعن الصعوبات التي واجهها فريق عمل فيلم "المشروع X"؛ للخروج بالفيلم بهذا الشكل من الاحترافية والتقنية؛ حيث قال عبدالعزيز: "صوّرنا في إيطاليا، وصوّرنا في الفاتيكان، وهي من الأماكن التي من الصعب التصوير فيها".وأكمل: "الفاتيكان مليئة بملايين السياح، وفكرة وجود سيارات وموتوسيكلات ومطاردات وسط هذا الزحام، من أصعب المشاهد التي قمنا بتصويرها".يُعانيخلال أحداث فيلم "المشروع X" من اضطرابات نفسية، والذي يُجسّد شخصية عالم آثار يُدعى "يوسف الجمال"، فيما يكتشف أسراراً قديمة مرتبطة بالحضارة، قد تُغيّر مصادر الطاقة في العالم كله، الأمر الذي يُغيّر حياته رأساً على عقب، ويُصبح هدفاً لإحدى المنظمات الدولية الغامضة، التي تسعى لاستهدافه؛ حتى لا يُضر بمصالحها.وتسعى تلك المنظمة الغامضة لاستهداف كريم عبدالعزيز، خلال أحداث الفيلم لقتله، قبل أن يُزيح الستار عن الأسرار التي اكتشفها، وأن تظل سراً مدفوناً؛ ليعيش حالة من المطاردات الكثيرة؛ فمن ينتصر على الآخر؟.اطلعي على بعد العرض الخاص للمشروع x: كريم عبدالعزيز وبيتر ميمي ثنائي نجاح في السينما والدرامافيلم "المشروع X" يُعَد أحد أضخم الإنتاجات في تاريخ السينما المصرية والعربية؛ حيث تم تصويره في خمس دول، هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية المصرية. ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX ،4DX Dolby Atmos، وScreenX؛ ليمنح الجمهور تجرِبة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.فيلم "المشروع X" يأتي من بطولة: كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا. إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال مشهد أو مشهدين، أبرزهم: هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى غريب، فدوى عابد. والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي. وشارك في التأليف أحمد حسني. وإنتاج تامر مرسي.تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، الذي يتخلله بعض مشاكل الأكشن، حول يوسف الجمال عالم المصريات الذي يخوض رحلة موت بصحبة فريقه من مصر للفاتيكان لأمريكا اللاتينية للبحر المفتوح، بهدف إثبات نظرية غريبة! تتمثل في اكتشاف سر بناء الهرم الأكبر؛ فهل يستطيع الوصول إلى هذا السر والتغلُّب على العقبات التى سيواجهها في رحلته؟وقد حقق فيلمالجديد إيرادات بلغت 8 ملايين جنيه في أول يومي عرض؛ ليأتي في المركز الأول وبفارقٍ كبير عن أقرب منافسيه؛ حيث يُعرض معه 3 أفلام مصرية أخرى، وهي: "سيكو سيكو"، و"نجوم الساحل"، و"الصفا الثانوية بنات".يمكنكِ قراءة عقب إعلان مشاركته بموسم جدة: كريم عبدالعزيز ونجاح في المسرح على مدار سنوات

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