اللقطات الأولى من حفل زفاف ستيفاني عطا الله وجوزيف عبود.. إطلالتها ساحرة

ستيفاني عطا الله تخطف الأنظار بفستان الزفاف

View this post on Instagram A post shared by Takla Chamoun تقلا شمعون (@taklachamounofficial)

هكذا ظهرت ستيفاني عطا الله وخطيبها قبل زفافهما!

View this post on Instagram A post shared by Stéphanie Atala ستيفاني عطالله (@stephanieatalaofficial)

هكذا ودّعت ستيفاني عطا الله العزوبية!

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 مايو 2025 07:20 مساءً - انطلق منذ قليل حفل زفاف الفنانة اللبنانيةعلى الفنان اللبنانيالمعروف باسم "زاف"، وذلك بالعاصمة اللبنانية بيروت.وقد وثّقت النجمة اللبنانيةبداية مراسم حفل الزفاف من خلال حسابها على "إنستغرام".شاركت النجمة اللبنانية تقلا شمعون من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، مقطع فيديو وثّقت من خلاله بدء مراسم حفل زفاف الفنانةوزوجها جوزيف عبود؛ حيث ظهر العروسان من داخل إحدى الكنائس أثناء توقيع عقد ومراسم الزواج.وفي إطلالة خطفت الأنظار، أطلّتبفستان زفاف أبيض من دون أكمام، ضيق يأخذ شكل الجسم بقَصة ذيل السمكة صُمم خصيصاً لها.وأكملت إطلالتها بمجوهرات فاخرة من الألماس، كما اعتمدت تسريحة الكعكة مع طرحة زفاف طويلة مطرزة بالكامل، وكذلك مكياج ناعم أظهر رقة وجمال ملامحها. فيما أطل العريس زاف ببدلة رسمية أنيقة.وعلّقتعلى الفيديو قائلة: "بحبك ستيف، بارككم الله أنتِ وزاف. مبروك".وكانت النجمة ستيفاني عطا الله وخطيبها الفنان اللبناني جوزيف عبود المعروف باسم "زاف"، قد فاجآ كلّ جمهورهما ومحبيهما، والمنتظرين لحفل زفافهما، والذي يقام اليوم السبت 24 مايو بالعاصمة اللبنانية بيروت، بمقطع فيديو رومانسي، جمعهما من تحت الماء.حيث ظهرا خلال الفيديو في مشهد مليء بالرومانسية والخيال، من تحت الماء وهي ترتدي فستان زفاف أبيض، بينما ارتدى زاف بدلة رسمية سوداء، ويضع زاف بأصبعها خاتم الزفاف، وعلّقت على الفيديو قائلة: "نفس واحد يدوم إلى الأبد".مقطع الفيديو الذي نشرته ستيفاني من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، نال إعجاب الجمهور وكلّ محبيهما، الذين تمنوا لهما السعادة ودوام الحب، وأعربوا عن حماسهم الشديد لحفل الزفاف الليلة؛ متوقعين مزيداً من المفاجآت من قِبل العروسين.اطلعي على Joy Awards 2024: هكذا عاشت ستيفاني عطا الله لحظة فوز مسلسل كريستال بجائزة المسلسل المفضلوبأجواء مليئة بالفرح وبأسلوب شخصي مرح، ودّعت الفنانة اللبنانيةالعزوبية أمس، وذلك مع عائلتها وأصدقائها. ووثّقت هذه اللحظات من خلال نشر عدد من الصور عبْر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".وظهرتوهي ترتدي ملابس بيضاء وطرحة العروس، وسيطرت على الصور الأجواء الصيفية المبهجة؛ حيث التقطوا الصور هي وصديقاتها من أمام حمام السباحة، وارتدت صديقاتها ملابس موحّدة وتي شيرت من اللون الأبيض عليه صور متنوّعة للعروسين.كما ظهرت وهي تجلس داخل بالون كبير على شكل خاتم زواج، فيما كانت تضحك وتستمتع بوقتها مع صديقاتها، والتقطت الصور التذكارية مع والديها وصديقاتها، مع ديكورات احتفالية تناسب أجواء الحفل، وعلّقت على الصور قائلة: "سأكون العروس".

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