بالتزامن مع احتفال ستيفاني عطا الله بزفافها.. كريستال علامة فارقة في تاريخها الفني وأعلنت خطوبتها بأغنية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 مايو 2025 07:20 مساءً - بالتزامن مع احتفال النجمة اللبنانية ستيفاني عطا الله بحفل زفافها، والمقرر إقامته اليوم السبت الموافق 24 مايو، على الفنان اللبناني جوزيف عبود، المعروف باسم "زاف" في العاصمة اللبنانية بيروت، تستعرض «الخليج 365» أبزر المحطات الفنية في حياتها.

حيث تُعتبر ستيفاني عطا الله من الوجوه البارزة في الساحة الفنية اللبنانية؛ حيث نجحت في بناء مسيرة فنية متنوّعة، تجمع بين الغناء والتمثيل في السينما والتلفزيون والمسرح.

هذه كانت نشأتها!

ستيفاني عطا الله ممثلة ومغنية لبنانية تحمل الجنسية الفرنسية تبعاً لوالدتها، وُلدت في بيروت لأب لبناني وأم فرنسية، بدأت الغناء في سن السابعة، درست فن الإخراج وتخرّجت في الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة جامعة البلمند.

انطلاقتها في التمثيل كانت من خلال مسلسل "ورد جوري- 2017" عندما جسّدت دور "روان"، فتاة تتعرض للاغتصاب وتقوم بمواجهة المجتمع.

كما قدّمت برنامج "كوميكاتور" على تلفزيون لبنان؛ وكانت تقلد فيه شخصيات مشهورة. قامت بإنشاء فريق موسيقي تغني فيه موسيقى الجاز، كما قدّمت الكثير من الإعلانات التِجارية.

"كريستال" علامة فارقة في تاريخها الفني

ويُعَد مسلسل "كريستال" من أهم أدوار ستيفاني عطا الله وعلامة فارقة في تاريخها الفني؛ بل وجواز سفرها ومرورها للعالم العربي؛ حيث حقق المسلسل نجاحاً كبيراً. وهو مسلسل تلفزيوني درامي لبناني. من إخراج هاكان أرسلان. وبطولة: باميلا الكيك، محمود نصر، خالد شباط، وعلي سكر. يعتبر المسلسل النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "حرب الورود".

وتدور أحداث المسلسل حول مصممة الأزياء "عليا"، التي تجسّد دورها الممثلة باميلا الكيك؛ حيث تعود إلى وطنها بعد وفاة والدها، وتكتشف أن وصية والدها تقتضي العيش مع شقيقها باسل لتحصل على نصيبها من التركة. تتقابل عليا منذ البداية مع "فاي"، التي تؤدي دورها الممثلة ستيفاني عطا الله، وهي ابنة بستاني تأثرت بنجاح عليا كمصممة أزياء منذ طفولتها. تنضم فاي إلى معهد تصميم الأزياء وتتخرج فيه، وتنشأ منافسة حامية بين عليا وفاي، تنشأ بينهما علاقة مع الدكتور جواد، الذي يجسّد دوره الممثل محمود نصر، لكن تتحوّل هذه العلاقة إلى صراع محموم تتنافسان فيه على النجاح والتفوُّق، ويتصاعد الصراع بينهما حتى يصل إلى ذروته من دون أن تعرف إحداهما نصراً مسبقاً.



وكانت ستيفاني عطا الله قد أوضحت أوجه الشبه والاختلاف بينها وبين شخصية "فاي"؛ موضحة أن فاي تشبه شخصيتها الحقيقية في العفوية واهتمامها بعائلتها. أما عن الفارق بينها وبين شخصية فاي؛ فتؤكد ستيفاني عطا الله أنها لا تصمت مثلما فعلت فاي.

كما قدّمت ستيفاني العديد من الأعمال الأخرى، منها: "القائمة السوداء، الديفا، وردة الصبار، ثواني، لعبة بنات"، وغيرها العديد من الأعمال.

اطلعي على Joy Awards 2024: هكذا عاشت ستيفاني عطا الله لحظة فوز مسلسل كريستال بجائزة المسلسل المفضل

ستيفاني عطا الله تعلن خطوبتها بأغنية

وكانت ستيفاني عطا الله وجوزيف عبود قد احتفلا مع بداية هذا العام 2025 بخطوبتهما، وذلك من خلال مقطع فيديو قصير بثته ستيفاني عبْر صفحتها على "إنستغرام"، ظهر من خلاله الثنائي وهما يحتفلان بهذه المناسبة السعيدة بأكثر من طريقة، تارة ما بين أداء رقصات استعراضية، والعزف على الآلات الموسيقية، وتارة أخرى ظهرا فيها أمام قالب حلوى كبير، وذلك وسط أجواء سيطرت عليها البهجة والفرحة.

وكشفت ستيفاني عطا الله من خلال تعليقها على مقطع الفيديو الذي نشرته، عن مشاعرها الفياضة تجاه "زاف"، المليئة بالحب والرومانسية؛ قائلة: "أنت الأفلام والموسيقى والإلهام بكل دقيقة. أنت كلّ الأشياء اللي بدي إياها من هالدنيا كلها ونقطة على السطر".

وأضافت: "منذ اللحظة الأولى التي رأيتك فيها، عرفت أن حياتي لن تكون كما كانت. لا أريد أبداً أن أقضي يوماً من دون رؤيتك أو سماع صوتك. لم أؤمن أبداً بالحب غير المشروط قبل أن ألتقي بك".

واختتمت تعليقها: "أنا سعيدة جداً لأنني وافقت على الحياة مع أفضل صديق لي. هذه الأغنية تعبّر عن كلّ ما نشعر به تجاه بعضنا البعض. وأيضاً، لكلّ مَن يؤمن بالحب. أتمنى أن تكون أيامك مليئة بالحب والضحك. شكراً لك على الاحتفال بحبنا معنا، لقد خطبنا".

وجاء ذلك بالتزامن مع إطلاق الثنائي ستيفاني عطا الله وجوزيف عبود أغنيتهما، والتي جاءت بعنوان: "مصرف أحلام"، والتي طُرحت عبْر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتضمنت الأغنية العديد من اللقطات السعيدة، والتي لخّصت قصة الحب التي تجمعهما. أبرزها هي لحظة طلب "زاف" الزواج من ستيفاني؛ حيث قابلت هذا الأمر بسعادة بالغة.

وبدأ الكليب بظهور ستيفاني وغنائها: "لو كان في مصرف أحلام كنت بحوِّلَّك كل الأحلام إللي بحسابي، اصرفها ع كيفك حقق أحلامك بس وعدني تبقى تتذكرني بغيابي".

ليرد عليها زاف في المقطع الذي يليه: "لو كان فيه شركة أحلام كنت ملكت الأسهم كلها وهديتك ياها، ارميني بسهم وخلّيني أهواكِ".



هكذا ودّعت ستيفاني عطا الله العزوبية!

في أجواء مليئة بالفرح وبأسلوب شخصي مرح، ودّعت الفنانة اللبنانية ستيفاني عطا الله العزوبية أمس، واحتفلت مع عائلتها وأصدقائها، ووثقت هذه اللحظات من خلال نشر عدد من الصور عبْر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وظهرت ستيفاني عطا الله وهي ترتدي ملابس بيضاء وطرحة العروس، وسيطرت على الصور الأجواء الصيفية المبهجة؛ حيث التقطوا الصور هي وصديقاتها من أمام حمام السباحة، وارتدت صديقاتها ملابس موحدة وتي شيرت من اللون الأبيض عليه صور متنوعة للعروسين.

كما ظهرت وهي تجلس داخل بالون كبير على شكل خاتم زواج، فيما كانت تضحك وتستمتع بوقتها مع صديقاتها، والتقطت الصور التذكارية مع والديها وصديقاتها، مع ديكورات احتفالية تناسب أجواء الحفل، وعلّقت على الصور قائلة: "سأكون العروس".

https://www.instagram.com/p/DKAJb35i7PS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKAJb35i7PS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKAJb35i7PS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



يمكنكِ قراءة أحدثهن مايان السيد: نجمات يحتفلن بزواج شقيقاتهن

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».