ميرنا وليد - بيروت - إحتفل الفنان المصري محمد رمضان بعيد ميلاده بأجواء عائلية لطيفة، وظهر برفقة أولاده الثلاثة.

وشارك محمد رمضان الجمهور مقطع فيديو عبر حسابه الخاص، ظهروا فيه وأمامهم قالب حلوى كبير يحمل صورة محمد رمضان، وعلق على المنشور قائلاً: "أفضل لحظة في عيد ميلادي كانت عندما كنت محاطًا بأطفالي وأحبائي الذين يذكرونني دائمًا بما هو مهم، وبالطبع زوجتي العزيزة، التي كانت تسجل الفيديو الذي تشاهدونه الآن".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الفيديو معبرين عن حبهم لمحمد رمضان ومتنين له سة مليئة بالنجاحات والسعادة.

كانت هذه تفاصيل خبر بأجواء عائلية دافئة.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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