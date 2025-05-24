الفيديو الأول من حفل الزفاف.. لحظة دخول ستيفاني عطالله إلى الكنيسة برفقة والدها

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة مقاطع فيديو من حفل زفاف الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله والفنان اللبناني زاف، وظهرت فيه ستيفاني وهي تدخل الكنيسة برفقة والدها، حيث بدت متأثرة للغاية وعلى وشك البكاء.



وقد بدت ستيفاني كالأميرات بفستان من صميم اللبناني جورج حبيقة ضيق وطويل مع طرحة طويلة، وشاركت الجمهور مجموعة صور، علقت عليها قائلة: "لقد ارتديت فستان الزفاف أكثر من مرة في المسلسلات، لكن الإطلالات كانت دومًا مرتبطة بالشخصية الدرامية، ولم أشعر يومًا أن أحدها يُشبهني. أمّا هذا الفستان، فهو حكاية مختلفة تمامًا"...