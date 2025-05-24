إلهام شاهين تستعيد كواليس “بطلوع الروح”: درست “داعش” بدقّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حضورها حفل توقيع الكتاب الجديد للدكتور خالد منتصر، تحدّثت النجمة إلهام شاهين عن تجربتها في مسلسل “بطلوع الروح”، الذي تناول قضية تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدة أن هذا العمل كان من أهم الأدوار التي قدّمتها، نظراً لما يحمله من رسائل توعوية حول الفكر المتطرف والأساليب التي يتبعها التنظيم في غسل أدمغة الشباب.

وأعربت إلهام عن فخرها بهذا العمل، قائلة: “دول عندهم كل شيء مباح، والقائدة قالت اللي ترفض النكاح هقتلها بإيدي، والحمد لله المشاهد دي متشالش منها حاجة خالص، وأنا تحمست للدور واديته من عندي بزيادة.”

وتطرّقت شاهين إلى الحديث عن محاربة الإرهاب من خلال الدراما، مشيدةً بفيلم “الإرهابي” للزعيم عادل إمام، وقالت:

“عادل إمام لما عمل فيلم الإرهابي كانت شخصيته في الفيلم رجل معموله غسيل مخ ومصدقهم، ولكن لما يلاقوه رجع يفوق ويفهم الوضع قرروا يقتلوه.”

أما عن كواليس تحضيرها لدور قائدة في تنظيم داعش ضمن أحداث مسلسل “بطلوع الروح”، فأوضحت أنها خضعت لدراسة مكثفة، وأضافت: “عملنا دراسة وافية وعملت دكتوراه في داعش، والحمد لله المخرجة دقيقة جدًا وعملت دراسة رهيبة لأنها جابت 70 فيديو لداعش وهما بيدبحوا ويجلدوا ويضربوا بالنار ويقتلوا.”

وتساءلت شاهين في استنكار: “كل الحاجات بيصوروها مش عارفة ليه، عاوزين يأكدوا الجريمة على نفسهم؟ هل أنتم الدواعش بتدافعوا عن قضية وبلد ودين؟.. الإجابة لأ، لأنكم ناس من جنسيات مختلفة اتلمت في بلد ما تخصهمش، يعني مش بتدافع عن أرضك ولا دينك.”

تصريحات إلهام شاهين أعادت تسليط الضوء على أهمية الفن في فضح الفكر المتطرف، ودوره كأداة قوية لمحاربة الإرهاب، من خلال تقديم أعمال تطرح الواقع بجرأة وتُحاكي الحقائق بعيداً عن التجميل أو الرقابة المفرطة.