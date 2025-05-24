“ملكة جمال الكون” بين الدبكة والمقسوم.. تامر حسني يُحقق حلم الشامي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح النجم المصري تامر حسني ثاني أغنيات ألبومه الجديد “لينا معاد”، بعنوان “ملكة جمال الكون”، وهي ديو فنيّ يجمعه مع الفنان السوري الشاب الشامي، في تعاونٍ موسيقي يُجسّد روح الابتكار ويقدّم مزيجًا عصريًا يجمع بين إيقاعي الدبكة والمقسوم في إطار شرقي حيوي نابض بالطاقة.

الأغنية ليست مجرّد تعاون غنائي، بل هي مشروع إبداعي متكامل، كتب كلماته ولحّنه كل من تامر حسني والشامي، محققًا من خلاله الشامي حلمه بالغناء إلى جانب تامر. وقد تولّى حسني بنفسه إخراج الفيديو كليب، حيث اختار أن ينقل صورة بصرية مرحة ومُلونة، تعكس الأجواء الصيفيّة المبهجة من خلال مشاهد مليئة بالرقص، الدبكة، والضحك العفوي، ما يعزز من الطاقة الإيجابية التي تحملها الأغنية.

وسيكون الجمهور على موعدٍ خاص مع الأغنية على المسرح، حيث من المقرر أن يحيي تامر حسني حفلاً فنياً ضخمًا في “كوكاكولا أرينا” – دبي، يوم الجمعة 31 أيار/مايو المقبل، يشاركه فيه الفنان الشامي لتقديم “ملكة جمال الكون” لأول مرة مباشرة أمام الجمهور.

ويُشار إلى أن تامر حسني كان قد حقق نجاحًا لافتًا مع أولى أغنيات ألبومه الجديد، وهي ديو بعنوان “المقص” مع الفنان الشعبي رضا البحراوي، والتي تصدّرت قوائم الأغاني الأكثر تداولًا على منصات الاستماع ومواقع التواصل، محققة مئات الملايين من المشاهدات خلال أيام قليلة فقط، وسط إشادات واسعة بالدمج الغنائي بين اللون الشعبي والرومانسي.

وتُعدّ “المقص” أيضًا جزءاً من أحداث فيلم تامر حسني المرتقب “ريستارت”، المقرّر طرحه في صالات السينما خلال عيد الأضحى المبارك. وقد كتب كلماتها ولحّنها تامر حسني، وتولى التوزيع والميكس عمرو الخضري، أما الميكس الصوتي فكان بإشراف المهندس مودي منير.

بأغنيتي “المقص” و”ملكة جمال الكون”، يُواصل تامر حسني تقديم أعمال غنائية متجددة، تؤكّد قدرته على التنوّع الفني وتقديم محتوى يواكب تطلعات جمهوره في العالم العربي.