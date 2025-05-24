منى زكي تفاجئ جمهورها بلوك جريء… شاهدوا قَصّة شعرها القصيرة

أطلّت الممثّلة المصريّة منى زكي على جمهورها بصور جديدة من داخل صالون تجميل، إذ ظهرت بقصّة شعر قصيرة وجريئة في تغيير لافت لإطلالتها.

وقد نشرت “زكي” الصّور عبر خاصّيّة القصص القصيرة على “إنستغرام” وعلّقت: “أخيرًا قصصته”.

في المقابل، تفاجأ الجمهور بخبر تأجيل عرض فيلم “الجواهرجي” الّذي يجمع منى زكي بمواطنها الممثّل محمّد هنيدي، بعد أكثر من خمسة وعشرين عامًا، من لقائهما في فيلم “صعيدي في الجامعة الأميركيّة”، إذ كان من المقرّر إطلاق الفيلم “الجواهرجي”، في موسم عيد الأضحى الفائت، إلّا أنّه تقرر تأجيله إلى موعد لم يُعلن بعد.

من جهة أخرى، تستعدّ منى زكي لعرض فيلمها الجديد “السّتّ” الّذي تروي فيه سيرة كوكب الشّرق أمّ كلثوم، أذ من المنتظر أن يحظى باهتمام كبير من الجمهور.