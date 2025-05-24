شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة "أيامنا الحلوة" تحيي حفلاً غنائياً في ساقية الصاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى فرقة "أيامنا الحلوة" بقيادة المايسترو محمد عثمان لإحياء حفل غنائي مميز، اليوم السبت 24 مايو، على مسرح ساقية الصاوي (قاعة النهر) في تمام الثامنة مساءً، حيث ستقدم مجموعة متنوعة من الأغاني العاطفية والتراثية والإنشاد الديني، إلى جانب إعادة تقديم أشهر الألحان التي ارتبطت بالجمهور.

ومن المتوقع أن يضم الحفل باقة من الأغاني التي اشتهرت بها الفرقة، مثل ميدلي "الإعلانات القديمة"، وأغنية "جدو عبده"، بالإضافة إلى أغاني فوازير "جيران الهنا"، والتي قدمتها الفرقة خلال ظهورها المتكرر في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، ما أكسبها شعبية واسعة.

يُذكر أن فرقة "أيامنا الحلوة"، التي تأسست عام 2003، تضم 20 مطرباً ومطربة، وتتميز بتقديم الأغاني التراثية والنوستالجية بأسلوب عصري، إلى جانب تنوعها في تقديم الألوان الغنائية المختلفة. وقد حققت الفرقة نجاحاً كبيراً في حفلاتها داخل مصر وخارجها، جذباً للجمهور الذي يبحث عن ذكريات الماضي بألحان مبهرة.

يأتي هذا الحفل في إطار أنشطة ساقية الصاوي الفنية، التي تستضيف أمسيات متنوعة تهدف إلى إحياء التراث الفني وتقديمه بأشكال معاصرة.