شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف يواصل تصوير السلم والتعبان 2 وينتظر عرض درويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الفنان عمرو يوسف حاليًا نشاطًا فنيًا، حيث يواصل تصوير فيلمه الجديد "السلم والتعبان" الجزء الثاني، للانتهاء منه وعرضه خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تصويره الفترة الماضية.

وأكد عمرو يوسف خلال تصريحات له أن فيلم السلم والتعبان 2 ليس جزءًا ثانيًا للفيلم الذي تم تقديمه بنفس الاسم منذ سنوات كثيرة لكنه فقط ينتمي لسلسة أفلام تتشابه فقط في الاسم.

الفيلم من إخراج طارق العريان وهو فيلم إنساني يغوص في عالم العلاقات الإنسانية ومن تأليف احمد حسني، ويشارك في بطولته أيضا كل من: أسماء جلال وظافر العابدين وماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم ويعد هو التعاون الرابع بين يوسف والعريان بعد ثلاثية أولاد رزق.

أما فيلم درويش فهو ينتمي لنوعية افلام الإثارة والتشويق في إطار كوميدي ويجسد يوسف من خلاله دور نصاب يتحول لبطل شعبي بالصدفة، والفيلم.

وأكد أن رحلته مع درويش بدأت منذ أربعة أعوام عندما قراه لأول مرة، وقرر تقديمه خصوصا انها شخصية ليست سهلة على الإطلاق بل فيها الكثير من الشخصيات المتنوعة التي ينتحلها درويش خلال الفيلم، ويشارك في بطولة الفيلم أيضا كل من: دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، وخالد كمال، ومن إخراج وليد الحلفاوي.