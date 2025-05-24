تامر حسني والشامي يطلقان الديو المنتظر .. ونجاح كبير في الساعة الأولى

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان السوري الشاب الشامي بالتعاون مع الفنان المصري تامر حسني ديو غنائيًا جديدًا بعنوان "ملكة جمال الكون"، في عمل فني ينبض بالحيوية ويقدّم مزيجًا موسيقيًا يجمع بين المقسوم والدبكة الشرقية في قالب عصري متجدّد.



الأغنية، التي شارك الثنائي في كتابتها وتلحينها، تحمل توقيعًا مزدوجًا في كل تفاصيلها الفنية، إذ تولى الشامي مع إليان دبس مهمة التوزيع، ما أضفى على العمل لمسة شرقية بإيقاع صيفي مميز.

أما الإخراج، فكان من نصيب تامر حسني نفسه، الذي حرص على تقديم الكليب بأجواء مرحة وصيفية مليئة بالألوان والرقص والدبكة، وقد تم تصويره في منطقة الدامور اللبنانية، المعروفة بجمال طبيعتها وشواطئها الزرقاء.

ويُعد هذا التعاون محطة جديدة في مسيرة الشامي، خاصة أن تامر حسني يُعرف بتعاونه مع أبرز الأسماء في الساحة العربية والعالمية، من شيرين عبد الوهاب وبهاء سلطان، إلى Akon وSnoop Dogg وShaggy.

وتقول كلمات الأغنية : "

"تؤبرلي قلبي هل مشيي قربي عليي شوي

تقتلني هل نظرة أنا شو هل عيون هاي

فيكي جمال الدنيا دي قولي لي بس ازاي

أموت أنا في الضحكة دي بحبك يا عمري الجاي

قلبي أنا ستيلا الغزل يؤبرني رمش العين

بعدك حدا ما في حدا يفداها نور العين

من كم سنة دايب أنا فيكي يا أحلى عيون

إنت هنا بحضني أنا ملكة جمال الكون

بست الوردة على خدها ولا يمكن أرضى يشمها

غيري هي خلاص كدا بقى كلها على بعضها اه إنتي بتاعتي

بست الوردة على خدها

ولا يمكن

أرضى يشمها

غير هي خلاص

كدا بقى كلها على بعضها ، إنتي بتاعتي

بوعدك اتحدى الكل لعيونك ولهاد الجمال

بوعدك أنا والله يا عمري وعد رجال إبن رجال

بوعدك اتحدى الكل لعيونك ولهاد الجمال

بوعدك أنا والله يا عمري وعد رجال إبن رجال

بشيلك بعيوني بموّت روحي مشان عيونك هاي هاي هاي

و تكوني حبيبتي وبنتي لآخر نفس جواي

كنت زارع بيلي يخوفك موت

وحصدت حصادي يا قليبي وخوف

وأنا يلي مراهن عوجودك اوف

يفداها الوفا لي فيا

قلبي أنا ستيلا الغزل يؤبرني رمش العين

بعدك حدا ما في حدا يفداها نور العين

من كم سنة دايب أنا فيكي يا أحلى عيون

إنت هنا بحضني أنا ملكة جمال الكون

يؤبرني حبك ولي عام حسو شو

اه بشوف عنيكي والله بغرق بدوب

يؤبرني حبك ويلي عام حسو شو

اه بشوف عنيكي والله بغرق بدوب

بست الوردة على خدها ولا يمكن أرضى يشمها

غيري هي خلاص كدا بقى كلها على بعضها اه إنتي بتاعتي

بعدك حدا ما في حدا يفداها نور العين

من كم سنة دايب أنا فيكي يا أحلى عيون

إنت هنا بحضني أنا ملكة جمال الكون

يؤبرني حبك ولي عام حسو شو

اه بشوف عنيكي والله بغرق بدوب

يؤبرني حبك ويلي عام حسو شو

اه بشوف عنيكي والله بغرق بدوب

بست الوردة على خدها ولا يمكن أرضى يشمها

غيري هي خلاص كدا بقى كلها على بعضها اه إنتي بتاعتي

إنت هنا بحضني أنا ملكة جمال الكون

يؤبرني حبك ولي عام حسو شو

اه بشوف عنيكي والله بغرق بدوب

يؤبرني حبك ويلي عام حسو شو

اه بشوف عنيكي والله بغرق بدوب

بست الوردة على خدها ولا يمكن أرضى يشمها

غيري هي خلاص كدا بقى كلها على بعضها اه إنتي بتاعتي