نجاح رقمي وجماهيري يدفع "Agatha All Along" إلى واجهة موسم الجوائز

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت شركة ديزني عن تقدم مسلسلها الجديد "Agatha All Along" للمنافسة على 24 جائزة ضمن الدورة المقبلة لجوائز الإيمي، من بينها فئات أفضل مسلسل كوميدي، وأفضل ممثلة وممثل مساعد، ما يعكس حجم الرهان على العمل ونجاحه الجماهيري.



المسلسل الذي أنتجته استوديوهات مارفل، تدور أحداثه حول الساحرة أغاثا التي تحاول استعادة قواها الغامضة بعد سلسلة من التحديات، وذلك بمساعدة شخصيات غير متوقعة. ويعرض العمل حصريًا على منصة ديزني بلس.

نجاح المسلسل لم يتوقف عند الإشادة النقدية، إذ تصدّر قائمة المسلسلات الأكثر شهرة خلال شهر أيلول 2024 بحسب موقع HL-Serf، محققًا أكثر من 85 مليون نقطة رقمية، وبفارق كبير عن المركز الثاني الذي احتله مسلسل The Penguin.

في السياق نفسه، كشف تقرير صادر عن Production Weekly أن مارفل بدأت التحضيرات الأولية للموسم الثاني من المسلسل، في خطوة تعكس نيتها في تحويله إلى سلسلة طويلة الأمد بعد النجاح الكبير للجزء الأول.

يشارك في بطولة Agatha All Along مجموعة من الأسماء البارزة، أبرزها كاثرين هان، باتي لوبوني، ساشير زاماتا، ديبرا جو روب وآلي آهن، فيما تتولى ديزني التوزيع الحصري عبر منصتها الرقمية.