شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يروج لفيلم أسد بصورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم محمد رمضان صورة جديدة من فيلمه الجديد "أسد" المقرر طرحه في السينمات خلال الفترة المقبلة، وهو من إخراج محمد دياب، وهو أول تعاون بينهما، حيث أوضحت الصورة أن الفيلم سيحمل مفاجآت من حيث القصة والسيناريو ومشاهد الأكشن، وعلق رمضان على الصورة قائلاً: من أراد استطاع.. فيلم (أسد) قريبًا بإذن الله.



محمد رمضان

وكان قد توقف تصوير الفيلم لانشغال بطل العمل وباقى أبطاله بعدة مشاريع سينمائية ودرامية خلال شهر رمضان الماضى، ويعود للتصوير خلال أيام في الديكور الأساسى للعمل في مدينة الإنتاج الإعلامى.

محمد رمضان يقدم خلال أحداث فيلم أسد السينما التاريخية، حيث تدور أحداثه عام 1280 ميلادية خلال حقبة المماليك، وفترة ثورة العبيد التي يقودها محمد رمضان خلال الأحداث، وقال رمضان عن هذا الفيلم إنه تم التحضير له خلال في 3 سنين، وبسببه لم يقدم مسلسلات جديدة بسبب حاجة الفيلم إلى التفرغ التام لصعوبته والفترة الزمنية التي تدور فيها الأحداث.

فيلم أسد من تأليف محمد وشيرين دياب وإخراج محمد دياب، وبطولة محمد رمضان، ماجد الكدواني، أحمد مالك، على قاسم، رزان جمال كامل الباشا، أحمد عبد الحميد بجانب عدد من الفنانين السودانين، ويعد الفيلم ثاني تجارب محمد رمضان بالأعمال السينمائية التاريخية بعد تقديمه بطولة فيلم الكنز بجزأيه الأول والثاني من إخراج شريف عرفة.