خالد يوسف يكشف تفاصيل فيلمه القادم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 مايو 2025 04:20 مساءً - أعلن المخرج خالد يوسف أنه أوشك على الانتهاء من كتابة أحدث أعماله السينمائية التي سيبدأ تنفيذها خلال الفترة القادمة، وكشف أن الفيلم سوف يحمل اسم "خطوات الخوف".

تجربة جديدة لخالد يوسف

تحدثعن هذه التجربة قائلاً: "بعمل فيلم اسمه خطوات الخوف وبانتهي من كتابته، وبإذن الله قريبا أبدأ اختيار الممثلين"

وفيما يتعلق بفكرة الفيلم قال: "الفيلم بيتكلم عن تيمة الخوف في حياتنا كأهم وازع للبشر، أجدع واحد في العالم خايف، اللي خايف من المرض أو الفقر أو خايف على ولاده أو من المستقبل. كل واحد في حاجة تمس ظاهرة الخوف جواه تحركه".

يُشار إلى أن خالد يوسف أعلن مؤخراً أن ما تردد حول اعتزاله الإخراج مجرد شائعات ووعد جمهوره بتجارب جديدة مميزة.

آخر أعمال خالد يوسف

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يُذكر أنه عُرض للمخرجمؤخراً فيلم "الإسكندراني"، وهو مستوحى من رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويضم فريقاً مميزاً من النجوم وهم أحمد العوضي، زينة، عصام السقا، بيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبدالله، محمود حافظ، محمد رضوان، ورحاب الجمل.

وفي الدراما التلفزيونية أخرج خالد يوسف مسلسل "سره الباتع" الذي عُرض خلال المارثون الرمضاني في 2023، وشارك في بطولته عدد كبير من الممثلين في مقدمتهم أحمد السعدني، أحمد فهمي، حنان مطاوع، أحمد عبد العزيز، خالد الصاوي، ريم مصطفى، عمرو عبد الجليل، حسين فهمي، بيومي فؤاد، أحمد وفيق، صلاح عبدالله، هالة صدقي، ونص أدبي للراحل يوسف إدريس.

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