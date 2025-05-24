كأنني أعيش في حلم.. هكذا علقت أسماء جلال بعد احتفالها بيوم ميلادها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 مايو 2025 04:20 مساءً - احتفلت النجمة أسماء جلال بيوم ميلادها بطريقة مميزة؛ وظهرت مرتدية فستاناً قصيراً وردي اللون وهى ترقص وتغني كنوع من أنواع التعبير عن سعادتها بهذا اليوم؛ وقد حضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن ليشاركوها هذا اليوم المميز.

وقد حرصت أسماء على التعبير عن سعادتها باليوم والتعليق على أحداثه وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

هكذا علقت أسماء جلال بعد احتفالها بيوم ميلادها

شاركت النجمة أسماء جلال محبيها ومتابعيها عبر حسابها على "إنستغرام"؛ عدد من الصور التي وثقت من خلالهم احتفالها بيوم ميلادها، وعلقت عليها قائلة: "ما زلتُ أحاول استيعاب ما حدث الليلة الماضية، أردتُ أن أجعل من بلوغي الثلاثين حدثًا مميزًا، ولذلك شعرتُ وكأنني أعيش حلمًا، كل لحظة كانت بمثابة لحظة مميزة، وكانت تجربة لا تصدق".

ثم توجهت أسماء بالشكر لكل من ساعدها بالخروج بهذا الشكل والقائمين والمنظمين لهذا اليوم، حيث قالت: "شكرًا جزيلاً لكل من جعل يوم ميلادي ذكرى لا تُنسى".

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النجوم يحتفلون بيوم ميلاد أسماء جلال

حرص عدد كبير من نجوم الفن من أصدقاءعلى الحضور ومشاركتها احتفالها بيوم ميلادها، وكان أبرز الحضور آسر ياسين، هشام ماجد، أحمد فهمي، مصطفى غريب، أمير شاهين وزوجته، أحمد رزق، المنتج محمد حفظي، حمدي الميرغني، وأوس أوس.

كما حضر أيضًا عمرو دياب، عمرو يوسف، أحمد السقا، فيدرا، فدوى عابد، علي ربيع، مايان السيد، نجلاء بدر، مريم الخشت وآخرين، كما أوضحت الصور احياء المطرب توليت للحفل الذي شهد قيام أسماء جلال بالرقص والغناء فيه، وارتدت لنفس قناع توليت.

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إنتعاشة سينمائية لـ أسماء جلال

تعيش حالياً نشاط فني كبير على المستوى السينمائى، حيث تعمل على تصوير فيلمين جديدين، الأول هو "السلم والثعبان: أحمد وملك" الذى تقدم فيه دور البطولة النسائية أمام عمرو يوسف، ويشارك في العمل، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم، وعددٍ آخر من الفنانين، وضيفة الشرف سوسن بدر. والعمل قصة وإخراج طارق العريان. وتأليف أحمد حسني.

أسماء جلال تواصل أيضاً تصوير فيلم "إن غاب القط" الذي يجمعها بالفنان آسر ياسين، وعدد عدد آخر من الفنانين وهم محمد شاهين، كارمن بصيبص، سماح أنور، علي صبحي، وآخرون، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح.، وتدور في إطار كوميدي بوليسي حول سرقة إحدى اللوحات الشهيرة، ويعمل آسر وأسماء في متحف.

وفى نفس السياق تشارك أسماء جلال فى بطولة فيلم بعنوان "وفيها إيه يعني" إلى جانب ماجد الكدواني وغادة عادل ومصطفى غريب وميمي جمال، والعمل من تأليف وليد المغازي ومحمد أشرف ومصطفى عباس، وإخراج عمر رشدي، وإنتاج أحمد الجنايني، وتجسد أسماء جلال خلال أحداث الفيلم دور ابنة ماجد الكدواني ومتزوجة من مصطفى غريب.

وتستعد أسماء جلال لاستكمال تصوير أحداث فيلم "شمس الزناتي البداية" الذي تشارك في بطولته إلى جانب محمد إمام، وهو العمل المستوحى من الفيلم الأساسي الذي قدمه الزعيم عادل إمام حيث يعود الفيلم الجديد بالزمن إلى الوراء 15 عاماً، ليكشف كيف تكونت شلة الزناتي، حيث تم تصوير جزء من أحداث الفيلم على فترات متقطعة خلال الأشهر الماضية.

كما تستعد أسماء جلال لبدء تصوير فيلم رابع خلال الأسابيع المقبلة، بعنوان "وتر حساس" يجمعها بمطرب الراب ويجز الذي يخوض أولى تجاربه في عالم التمثيل، وتشارك في بطولة العمل الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي غنائي، الفنانة أسماء أبو اليزيد وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف وإخراج علي العربي، ومقرر تصوير مشاهد الفيلم بين مصر وإحدى الدول الأوروبية.

فقرة الساحر أحدث الأعمال الدرامية لـ أسماء جلال

يُذكر أن أحدث الأعمال الدرامية التي شاركت في بطولتهاهو مسلسل "فقرة الساحر"، الذي ظهرت خلال أحداثه بشخصية "لمى" وهي فتاة ذكية تعشق التكنولوجيا والقرصنة الإلكترونية، حيث تربت مع عمتها بعد فقدان والديها، وتتبع فلسفة "الغاية تبرر الوسيلة"، ولا تتردد في استخدام مهاراتها لتحقيق أهدافها.

"فقرة الساحر" مسلسل قصير مكون من 8 حلقات وهو مستوحى من أحداث حقيقية ويمزج بين المغامرة والأكشن والإثارة، وينتمي إلى نوعية أعمال السطو الجريئة، فهو عبارة عن رحلة مليئة بالمفاجآت، حيث يستخدم الأصدقاء مواهبهم لتحقيق أحلامهم لكن سرعان ما تتعقد الأمور مع ظهور تحديات غير متوقعة.

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