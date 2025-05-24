وسط أبنائه.. محمد رمضان يحتفل بيوم ميلاده 

محمد رمضان يحتفل بيوم ميلاده وسط أولاده

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النجوم يهنئون محمد رمضان بيوم ميلاده

عودة محمد رمضان للمنافسة الرمضانية

محمد رمضان يسترجع حقبة المماليك وثورة العبيد في "أسد"

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كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 مايو 2025 04:20 مساءً - في لحظة عائلية دافئة، احتفل النجممع أولاده وداخل منزله بيوم ميلاده الذي وافق أمس 23 من مايو، ووثق هذه اللحظة من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعيه من خلال حسابه الشخصي على "إنستغرام"؛ مقطع فيديو داخل منزله ووسط أبنائه الثلاثة وهم يحتفلون بيوم ميلاده، وظهريقف وسطهم وأمامه قالب حلوى مطبوع عليه صورته، وهم يغنون له ويطلبون منه أن يتمنى أمنية قبل إطفاء الشمع.وعلقعلى مقطع الفيديو قائلًا : "أفضل لحظة في يوم ميلادي كانت عندما كنت محاطًا بأطفالي وأحبائي الذين يذكرونني دائمًا بما هو مهم، وبالطبع زوجتي العزيزة، التي كانت تسجل الفيديو الذي تشاهدونه الآن .. الحمد لله".وقد انهالت التعليقات علي منشورمن قبل زملائه والجمهور الذين هنأوه بيوم ميلاده، حيث قالت الفنانة بدرية طلبة: "ربنا يحفظهم"، وكتبت الفنانة رزان مغربي: "يوم ميلاد سعيد"، وحرصت الفنانة زينة على وضع إيموجي "تورتة"، وقال المطرب عمر كمال : "كل سنة وأنت طيب يا حبيبنا" وغيرها من التعليقات.وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "العمر كله، ربنا يحفظهم، كل سنة وأنت طيب يا، ربنا يسعدكم، عيد ميلاد سعيد يا".أطلعوا على محمد رمضان يتجاهل الانتقادات ويفاجئ الجمهور بلقب جديد.. فما القصة؟!وكان الفنانقد أعلن عن عودته للموسم الرمضاني لعام 2026 بمسلسل جديد، دون الكشف عن تفاصيل العمل حتى الآن.ونشرعبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام صورة جديدة له بجوار مجموعة من سياراته الفارهة، وكتب تعليق قال فيه: "بمشيئة الله.. مسلسل رمضان 2026، حابين يكون على قناة إيه"، في إشارة منه على تعاقده لعمل درامي جديد.تحمس الجمهور لهذا الخبر، وكتبوا العديد من التعليقات التي طالبوا من خلالها الكشف عن تفاصيل تخص قصة العمل والابطال المشاركين.يُشار إلى أنتغييب عن المشاركة في دراما رمضان لمدة عامين متتاليين، وعوض غيابه العام الماضي من خلال المشاركة ببرنامج "مدفع رمضان".من جهةٍ أخرى، يعمل الفنانحالياً على تصوير المشاهد الأخيرة في فيلم "أسد" من أجل عرضه في صيف 2025، حيث قطع صناع الفيلم شوطاً كبيراً في التصوير العام الماضي، والفيلم من تأليف محمد وشيرين دياب وإخراج محمد دياب، ويشارك في بطولته: ماجد الكدواني، رزان جمال، أحمد مالك، على قاسم، كامل الباشا، أحمد عبد الحميد بجانب عدد من الفنانين السودانيين، وتدور أحداثه خلال حقبة المماليك، وفترة ثورة العبيد.يمكنكم قراءة خمسة أفلام تعود بالزمن إلى الوراء في النصف الثاني من 2025

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