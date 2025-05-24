مهرجان كان السينمائي يُختتم الليلة: نظرة على أبرز فعاليات الختام

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 مايو 2025 04:20 مساءً - بعد اثني عشر يوماً من أيام حافلة بالسينما والعروض والأناقة، والمواقف التي خطفت الأنظار داخل وخارج قاعات العرض، ستُقدّم لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ78 الليلة برئاسة جولييت بينوش، جوائزها في حفل الختام الذي يُقدّمه لوران لافيت.

أبرز فعاليات يوم الختام

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تُعرض الأفلام الروائية الطويلة المشارِكة في المسابقة الرسمية لمهرجان كان 2025 مجدداً طوال اليوم. ومن المقرر أن يبدأ حفل ختام مهرجان كان السينمائي الليلة الساعة 6:40 مساءً بالتوقيت الفرنسي. وسيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز المهرجان، وهي "السعفة الذهبية، الجائزة الكبرى، وجائزة لجنة التحكيم". وسيُعرض بعد ذلك الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية في مسرح غراند تياتر لوميير، مُختتماً بذلك هذه الدورة الثامنة والسبعين الرائعة.

للمزيد من الأخبار: روبرت دي نيرو يتسلم السعفة الذهبية الفخرية بمهرجان كان السينمائي

الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية بمهرجان كان

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THE PHOENICIAN SCHEME (ويس أندرسون).

EDDINGTON (آري أستر).

KUANG YE SHI DAI (بي غان).

JEUNES MÈRES (جان بيير ولوك داردين).

ALPHA (جوليا دوكورنو).

RENOIR (هاياكاوا تشي).

THE HISTORY OF SOUND (أوليفار هيرمانوس).

LA PETITE DERNIÈRE (حفصة هرتزي).

SIRAT (أوليفار لاكس).

NOUVELLE VAGUE (ريتشارد لينكلاتر).

TWO PROSECUTORS (لسيرجي لوزنيتسا).

FUORI (ماريو مارتون).

O AGENTE SECRETO (كليبر ميندونكا فيلهو).

DOSSIER 137 (دومينيك مول).

IT WAS JUST AN ACCIDENT (جعفر بناهي).

DIE MY LOVE (لين رامسي).

THE MASTERMIND (كيلي ريتشاردت).

ZAN O BACHEH (سعيد رستائي).

SOUND OF FALLING (ماشا شيلينسكي).

ROMERÍA (كارلا سيمون).

AFFEKSJONSVERDI (يواكيم ترير).

حفل ختام مهرجان كان قائم رغم انقطاع التيار الكهربائي

من المقرر أن يُقام حفل ختام مهرجان كان السينمائي في موعده المقرر هذا المساء، على الرغم من انقطاع التيار الكهربائي وخدمة الإنترنت في معظم أنحاء جنوب فرنسا.

وعلى الرغم من انقطاع التيار الكهربائي، الذي أثّر على منطقة الألب البحرية؛ فإن مصدر الطاقة المستقل للقصر سمح بإقامة فعاليات مثل: المؤتمر الصحفي لفيلم كيلي ريتشاردت "العقل المدبر" Mastermind، من بطولة جوش أوكونور.

أصدر مهرجان كان السينمائي الدولي بياناً رسمياً منذ قليل، يعلن فيه انقطاع التيار الكهربائي الذي يؤثر حالياً على مدينة كان والمناطق المحيطة بها. ووفقاً للبيان؛ فإنه في هذه المرحلة، لم يتم تحديد سبب الانقطاع بعد، ومازالت جهود الترميم جارية.

وأشار البيان إلى أن قصر المهرجانات تحوّل إلى مصدر طاقة مستقل؛ مما يسمح لجميع الأحداث والعروض المُجدوَلة، بما في ذلك حفل الختام، بالمُضي قُدُماً كما هو مخطط لها. ولكن تم تعليق العروض في سينمات سينيوم مؤقتاً، وسيتم استئنافها بمجرد استعادة الكهرباء.

وأفاد الحضور في المهرجان، أن خدمة الواي فاي والسلالم المتحركة كانت تعمل داخل القصر. وتشير التقارير إلى عودة الكهرباء إلى بعض قاعات العرض.

ويأتي انقطاع التيار الكهربائي- كأحدث مشكلة عملية تُصيب مهرجان كان هذا العام- بعد أن سقطت شجرة نخيل على ممشى كروازيت؛ مما أدى إلى إصابة منتج ياباني، يوم السبت الماضي 17 مايو.

كما يأتي هذا الانقطاع أيضاً بعد أربعة أسابيع من انقطاع شامل للتيار الكهربائي في شبه الجزيرة الأيبيرية المجاورة، والذي تسبب في مشاكل كبيرة شملت النقل والمستشفيات في أسبانيا والبرتغال.

للمزيد من الأخبار: انقطاع الكهرباء عن مدينة كان الفرنسية: فهل سيُعقد حفل ختام مهرجان كان في موعده؟

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