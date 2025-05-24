طارق الشناوي يعلق على أزمة انفصال أحمد السقا ومها الصغير

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 مايو 2025 04:20 مساءً - وجه الناقد الفني طارق الشناوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة عتاب إلى النجم أحمد السقا، بعد التصريحات المنسوبة للأخير عن كواليس انفصاله عن زوجته مها الصغير، وألمح الشناوي إلى أن خوف السقا على مكانته بين جمهوره دفعه لهدم المعبد على الجميع.

طارق الشناوي ينتقد أحمد السقا

كتب طارق الشناوي: "مع الأسف هذا النجم الكبير فقد توازنه النفسي والعقلي.. لا يدري ما الذي يُقال في الجلسة الخاصة بين زوج وزوجته أو طليقته وأم أولاده، وما الذي من الممكن أن يعرفه الناس ولا يخدش خصوصية العلاقة الأسرية".

وتابع: "يبدو أنه استشعر الخوف على مكانته الأدبية بعد انتشار عدد من الأخبار تنال من صورته أمام جمهوره كابن بلد جدع وشهم لتصبح الصورة المتداولة في ( الميديا) أنه لا ينفق حتى على أقرب الناس إليه"، وأضاف: "فقرر أن ينتقم من الجميع متقمصا شخصية شمشون الجبار قائلا ( علي وعلى أعدائي)، ويهد المعبد عليه وعلى أسرته وأكاد استمع إلى ضحكته الهستيرية بينما الأحجار تتساقط فوق رأسه".

انفصال السقا ومها الصغير

يُشار الى أن أحمد السقا أعلن انفصاله عنفي منشور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، وأكد أن الانفصال تم منذ 6 أشهر تقريباً، لكن الطلاق وقع رسمياً منذ شهرين تقريباً.

ولكن، بعد ساعات قليلة قام أحمد السقا بحذف المنشور، وذلك بعد توجيه اللوم له من قبل المتابعين والجمهور على السوشيال ميديا المختلفة، على طريقة صياغة بيان الانفصال، حيث رأى الكثيرون أن السقا كان عليه كتابة البيان بطريقة مناسبة أكثر، والابتعاد عن التلميحات التي وجهها لطليقته خاصةً مع وجود أبناء بينهما وعشرة سنوات طويلة، وهو ما استجاب له السقا وقام بحذف المنشور.

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