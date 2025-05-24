رسالة مؤثرة من كارول سماحة لابنتها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 مايو 2025 04:20 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة صورة تجمعها بابنتها "تالا" خلال زيارتهما للأهرامات، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ووجهت كارول لابنتها رسالة مؤثرة، جاءت بالتزامن مع مرور فترة قصيرة على رحيل والدها المنتج وليد مصطفى.

رسالة كارول سماحة لابنتها

كتبت كارول سماحة رتعليق قالت فيه: "الدني حلوة..بس بلحظة ممكن تغدرنا ونخسر أغلى الناس..وفجأة بحس حالو الإنسان غريب والمكان اللي بيعيش في فاضي ومهجور...الوطن مش قطعة أرض وتراب وحجر... الوطن هو الإنسان اللي منحبو، انتي يا تالا يا حبيبة قلبي، انتي الحب اللي زرعناه أنا وبيك بهالأرض..إنت النفس اللي رح يخليني كمّل هالطريق معك..وروح بيك عايش فينا".

وأنهت رسالتها قائلة: "إيدي بإيدك وأختك حدك رح نكتب قصتنا ونحقق الأحلام اللي رسمناه سوا، أنا وبيك...بوعدك يا عمري، كون إلك الأمان والسند والحضن الدافي لآخر لحظة من عمري".

نشاط فني لكارول سماحة

الجدير بالذكر أنه من المقرر أن تحييحفلين غنائيين في مدينة أمستردام يومي 30 و31 مايو الجاري، بعد أن سبق وقدمت حفلاً في العاصمة الهولندية قبل 11 عاماً.

كما يُشار إلى أن كارول سماحة قدمت بعد أيام قليلة من رحيل زوجها العرض المسرحي "كلو مسموح"، وهي النسخة العربية من المسرحية الغنائية العالمية Anything Goes، والتي كان من المقرر عرضها قبل شهور حيث كان مقرراً تقديمها يوم 11 أكتوبر الماضي ولمدة أسبوعين، إلى أن تقرر تأجيلها بسبب الأحداث التي يشهدها لبنان مؤخراً.

وشارك في بطولة المسرحية، بجانب كارول سماحة، كلٌّ من: فؤاد يقين، جوي كرم، دوري السمراني، نور حلو، نزيه يوسف. وهي كتابة وإخراج روي خوري. وستُقدّم خلالها أغانٍ عدة؛ فضلاً عن أكثر من عرض استعراضي، بمشاركة 20 راقصاً وراقصة تقريباً.

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