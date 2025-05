مايلي سايرس تكشف عن دخولها العناية المركزة أثناء تصوير

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت النجمة الأميركية مايلي سايرس جمهورها بكشف تفاصيل أزمة صحية تعرضت لها مؤخراً أثناء تصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة "Walk of Fame"، وهي الأغنية الرئيسية من ألبومها المقبل "Something Beautiful"، المقرر طرحه في 30 أيار 2025.



وخلال استضافتها في برنامج الإعلامي جيمي كيميل، أوضحت سايرس أنها نُقلت إلى العناية المركزة في تشرين الثاني الماضي بعد إصابتها بعدوى خطيرة، قائلة: "في عيد الشكر، كنت في قسم الطوارئ مثل كثير من الناس، لكني لم أكن أختنق بلحم الديك الرومي... ساقي بدأت تتفكك عند الركبة بطريقة غريبة، وانتهى بي الأمر في العناية المركزة لفترة قصيرة."

وفي تصريحات صحفية لاحقة، كشفت سايرس عن السبب وراء عدم رغبتها في القيام بجولات غنائية عالمية مجددًا، قائلة:

"ليس الأمر أنني لا أريد... أضع تصوّرًا لجولة كل أسبوع، لكن لا أستطيع المخاطرة بتشويه صوتي. لدي مشكلة في أحبالي الصوتية، وأغنياتي تتطلب أداءً قويًا، ولا ألجأ لمزامنة الشفاه."

من ناحية أخرى، حقق فيلمها الموسيقي الجديد "Something Beautiful" إنجازًا كبيرًا بعد نفاد جميع تذاكره خلال 15 دقيقة من طرحها، بينما تجاوز عدد المنتظرين على قائمة الانتظار حاجز الـ200 ألف شخص، ويُقدم الفيلم كـ"أوبرا بوب" تتضمن 13 أغنية أصلية من ألبومها الجديد.

ورغم كل هذه الظروف، أعلنت مايلي سايرس عن نيتها إطلاق جولة غنائية خاصة بألبوم "Something Beautiful"، مؤكدة أنها ستُعلن قريباً عن تفاصيل المحطات والمواعيد، وفي سياق آخر، عبرت سايرس عن أمنيتها لو كانت حياتها تشبه حياة شخصية "هانا مونتانا" التي جسّدتها لصالح ديزني، قائلة: "حياتي المثالية؟ أن أكون إنسانة عادية في النهار، ونجمة في الليل... مثل هانا مونتانا تمامًا."

يُذكر أن ألبوم "Something Beautiful" يضم عناوين مثل: "Beautiful Feeling، Daydreaming، Tonight، End of the World"، وتُراهن سايرس على أن يكون خطوة جديدة في مسيرتها الفنية بعد سلسلة من النجاحات والتحولات اللافتة.