الوليد الحلاني يشارك متابعيه كواليس اغنيته الجديدة "ناسي"

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان اللبناني الوليد الحلاني مقطع فيديو عبر حسابه الخاص مع متابعيه، أظهر من خلاله كواليس تحضيراته لأخر أغنية له و التي طرحها أمس بعنوان "ناسي"، بالتعاون مع الفنان كارل حسين، و علق على منشوره بسؤال وجهه إلى متابعيه بالقول: "حبيتوا الأغنية؟"، ليتفاعلو معه من خلال التعليقات الإيجابية معبرين عن إعجابهم الكبير بالعمل.



الجدير ذكره، بعد نجاحهما في أغنيتي "زلم الزمن" و"كيف"، يعود الفنانان الوليد الحلاني وكارل حسين، بتعاون جديد يجمعهما في ديو غنائي بعنوان "ناسي"، طُرح مؤخرًا على طريقة الفيديو كليب، إخراج رودي معوّض، الذي قدّم العمل بأسلوب سينمائي درامي، يحمل بعدًا بصريًا مشحونًا بالتوتر والعاطفة.

تدور أحداث الكليب حول صراع بين رجلين للفوز بما هو أكثر من مجرد حب... إنها "ألماسة على هيئة قلب"، ترمز إلى المشاعر والرغبة والانتصار. وبينما تتصاعد حدة المنافسة في قالب مشوّق، تأتي لحظة التحوّل المفاجئة في النهاية، حين تدخل امرأة واحدة المشهد، وتغيّر المعادلة بالكامل.

المفاجأة الأبرز في العمل، هي مشاركة الفنانة ماريتا الحلاني، في أول ظهور فني لها، بعد طلاقها من السيد كميل أبي خليل، وكان لـ ماريتا حضور قوي في المشهد الختامي للكليب.