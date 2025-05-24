شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيل ياسين وشادية.. ثنائي كوميدي أثرى السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة شادية الفنان الكوميدي الراحل إسماعيل ياسين، الذي نحيي اليوم ذكرى وفاته في العديد من الشراكات الفنية، ما جعلهما أحد أشهر الثنائيات الكوميدية في ذلك العصر.

كان اللقاء الأول بينهما في فيلم "كلام الناس"، ثم أعادا الكرة في "صاحبة الملاليم"، ليتحول نجاحهما الجماهيري إلى ظاهرة دفعت المنتجين والمخرجين إلى توظيف الثنائي معًا بشكل متكرر، حتى عندما لم يكن إسماعيل ياسين بطلاً رئيسيًا للفيلم.

من بين الأعمال التي جمعت بينهما: "في الهوا سوا" و"حماتي قنبلة ذرية" و"مغامرات إسماعيل يس" و"الظلم حرام" و"الحقوني بالمأذون" و فيلم "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الذي شارك فيه أيضًا شكري سرحان وزينات صدقي.

ترك إسماعيل ياسين وشادية إرثاً من الضحك والجماهيرية، حيث تميزت أفلامهما بالخفة والكوميديا الاجتماعية، مما جعلها علامة فارقة في تاريخ السينما المصرية. ورغم مرور العقود، لا تزال هذه الأفلام تحتفظ برونقها، مؤكدة أن الفن الأصيل لا يغيب مع الزمن.