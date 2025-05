اليوم قبل الأخير لمهرجان كان 2025: إعلان الفائزين بجائزة "نظرة ما" وإطلالات أكثر إشراقة للنجمات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 مايو 2025 02:49 مساءً - ساعات قليلة تفصلنا عن حفل ختام مهرجان كان السينمائي الدولي 2025 بدورته الـ78 المٌقامة حالياً في مدينة كان الفرنسية، ولأن العد التنازلي بدأ بالفعل، أقيم أمس حفل توزيع مسابقة "نظرة ما"، كما شهد أمس مصادفة لم تكن في الحسبان، إذ رحل عن عالمنا المخرج الجزائري محمد لخضر حمينة، الذي يُعد أول مخرج عربي يفوز بجائزة السعفة الذهبية، في نفس يوم عرض النسخة المرممة من فيلمه الشهير "وقائع سنين الجمر" في مهرجان كان 2025.

تابعي معنا السطور التالية، لنأخذكِ في الجولة قبل الأخيرة بين أروقة قصر المهرجان وعلى السجادة الحمراء، لتشاهدي أحداث اليوم الحادي عشر من مهرجان كان السينمائي 2025.

الإعلان عن الأفلام الفائزة بجوائز مُسابقة "نظرة ما"

صورة جماعية للفائزين بمسابقة نظرة ما في مهرجان كان 2025 -تصوير معتز الشافعي خاص لسيدتي



أقيم حفل توزيع جوائز مسابقة "نظرة ما" والمُقامة ضمن فعاليات الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي 2025، وافتتح الحفل المُخرج الفرنسي تيري فريمو المُدير الفني لمهرجان كان بتوجيه التحية للفنان جون سي رايلي والذي يُشارك في المسابقة من خلال تجسيد بطولة فيلم "Testa o croce" .

وبدأ الحفل بعرض مقطع فيديو للأفلام المُشاركة بمسابقة "نظرة ما"، وعقب ذلك تم تكريم فريق تنظيم المُسابقة في المهرجان مثل المُعتاد كل عام.

وقد تم خلال حفل توزيع جوائز مسابقة "نظرة ما" منح جائزة الإخراج للمُخرجين الفلسطينيين الأخوين طرزان، عرب ناصر عن فيلم "كان ياما كان في غزة" واستقبل الحضور إعلان الجائزة بحفاوة شديدة.

كما تم الإعلان عن فوز الممثلة Cléo Diara بجائزة أفضل أداء تمثيلي عن مُشاركتها ببطولة فيلم "I Only Rest in the Storm"، كما فاز بجائزة أفضل ممثل الفنان فرانك ديلان عن مُشاركته ببطولة فيلم "Urchin"، فيما ذهبت جائزة أفضل سيناريو لهاري لايتون عن فيلم "Pillion" فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة إلى سيمون موسا سيتو عن فيلم "A Poet"

وفاة محمد لخضر حمينة..أول مخرج عربي وإفريقي حائز على جائزة السعفة الذهبية

كان أبرز أحداث اليوم الحادي عشر لمهرجان كان السينمائي 2025، هو المصادفة التي وقعت بمناسبة مرور 50 عاماً على تتويج المخرج الجزائري محمد لخضر حمينة كأول مخرج عربي يفوز بجائزة السعفة الذهبية عن فيلمه الشهير "وقائع سنين الجمر" عام 1975، إذ رحل عن عالمنا في منزله بالعاصمة الجزائرية، بنفس يوم عرض النسخة المرممة من الفيلم.

ويُعد محمد لخضر حمينة من أبرز رواد السينما الجزائرية والعربية، وُلد في 26 فبراير 1934 بمدينة المسيلة، وبدأ مسيرته الفنية خلال مسيرة التحرير الجزائرية، حيث انخرط في العمل السينمائي كوسيلة لنقل معاناة الشعب الجزائري تحت الاستعمار الفرنسي.

ساهم محمد لخضر حمينة في تأسيس السينما الوطنية الجزائرية، وبرز كمخرج ومنتج وكاتب سيناريو.

اشتهر محمد لخضر حمينة بفيلمه الشهير «العاصفة (Vent de Sable)، الذي دارت أحداثه في ولاية الوادي، كما حفر اسمه عالميًا بفوزه بالسعفة الذهبية من مهرجان كان عام 1975 عن فيلمه الشهير «وقائع سنين الجمر»، ليصبح أول عربي وأفريقي ينال هذه الجائزة.

وقد شكّل حمينة علامة فارقة في تاريخ السينما، بفضل مشاركاته المتعددة في مهرجانات سينمائية كبرى، وحصده لعدد من الجوائز الدولية التي كرّست مكانته كأحد رموز الفن السابع في العالم العربي والقارة الأفريقية.

عليا بهات في مهرجان كان السينمائي لأول مرة

في اليوم قبل الأخير من انتهاء فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي الذي بدأ يوم 13 مايو الجاري، لا تزال السجادة الحمراء أمام قصر المهرجانات تستقبل نخبة من أشهر وأبرز مشاهير العالم من فنانين ونجوم ومؤثرين في صناعة الترفيه، الذين كانت في مقدمتهم نجمة بوليوود عليا بهات.

على الرغم من أن عليا بهات ظهرت كثيراً في العديد من المحافل والمهرجانات الدولية، إلا أنها لم تسجل أي حضور في مهرجان كان السينمائي على مدار مشوارها الفني، وقد شهد مهرجان كان في يومه الحادي عشر، الحضور الأول لنجمة بوليوود أثناء العرض الخاص لفيلم Mastermind.

فساتين ملونة زينت سجادة مهرجان كان السينمائي 2025 قبل يوم من الختام

كوكو روشا Coco Rocha- تصوير يوسف بوهوش خاص الخليج 365



غصَّت السجادة الحمراء بباقة من الإطلالات الملونة، في محاولة لإدخال المرح إلى الإطلالات والتفاؤل؛ إضافة إلى الإطلالات الحيادية التي اعتدنا عليها في افتتاحيات الأفلام.

وفي العرض الأول لفيلم Mastermind، تألقت العديد من النجمات بفساتين رائعة، ومنهن إيل فانينغ وكوكو روشا وليوني هان ومهلاقا جابري وغيرهن من النجمات اللواتي زين السجادة الحمراء بإطلالات ساحرة.

باقة من المجوهرات الفاخرة زينت إطلالات النجمات

ميشيل كيغان Michelle Keagan في مهرجان كان 2025- تصوير يوسف بوهوش خاص الخليج 365



وفي اليوم قبل الأخير من مهرجان كان، تدفقت النجمات وعارضات الأزياء ليقدمن باقة من أجمل المجوهرات من كبرى دور الأزياء والمجوهرات العالمية بحيث تحولت الليلة إلى احتفال بالفن والمجوهرات في أبهى صورة.

صيحات مكياج مشرقة للنجمات على السجادة الحمراء

إيمي جاكسون Amy Jackson- الصورة خاصة بسيدتي من تصوير يوسف بوهوش

سيطرت الصيحات الجمالية الناعمة والبسيطة في اليوم الحادي عشر من مهرجان كان السينمائي Cannes Film Festival 2025 بدورته الـ78، وعلى هامش العرض الأول لفيلم The Mastermind، تألقت أبرز نجمات العالم على السجادة الحمراء، حيث لفتت الأنظار نعومة إطلالاتهن والصيحات الجمالية التي غلب عليها الطابع الناعم والمشع أنوثةً.

