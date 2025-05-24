قبل عرضه بأيام.. تامر حسني يروج لفيلمه ري ستارت

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 مايو 2025 02:49 مساءً - حمَّس الفنان تامر حسني جمهوره ومتابعيه لأحدث أعماله السينمائية "ري ستارت"، ونشر عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام مقطع مصور كوميدي أثار تفاعل عدد كبير من محبيه.

تامر حسني يروج لفيلمه الجديد

ظهر في المقطع المصور تامر حسني برفقة بطلة العمل هنا الزاهد وبرفقتهما الفنان الشاب سيد أسامة الشهير بـ "ميكا"، وقاما بالترويج للعمل من خلال حوار طريف كوميدي.

وكان تامر حسني كشف الشهر الماضي عن برومو فيلم "ريستارت"، وظهر فيه بشخصية تعاني من مشاكل مالية وكذلك المحيطون به، ويمرون بمواقف كوميدية خلال رحلتهم للبحث عن أموال من خلال عملهم في السوشيال ميديا.

View this post on Instagram A post shared by Sayed Osama (@sayedosamaofficial)

تامر حسني ينتظر عرض فيلم "ريستارت"

ينتظر النجمعرض فيلمه الجديد "" في دور السينما يوم 29 من مايو من الشهر الجاري. ويتناول الفيلم قضية السوشال ميديا وتأثيرها في المجتمع، فضلاً عن انسياق مستخدميها وراء الترند، وذلك من خلال بطلي الفيلم الثنائيوهنا الزاهد المقبلين على الزواج، اللذين يسعيان لكسب المال من خلال السوشال ميديا، فيلجأن إلى باسم سمرة لإدارة أعمالهما، فتوقِّع معه هنا الزاهد التي تظهر بوصفها "بلوجر" في الفيلم عقداً، وتتوالى الأحداث في سياق اجتماعي كوميدي.

يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب تامر حسني وهنا الزاهد، مجموعة من الفنانين، منهم: عصام السقا، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، رانيا منصور، مع ظهور عدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج سارة وفيق.

الجدير بالذكر أن تامر حسني أحيا واحدة من الحفلات الغنائية المميزة مساء يوم أمس الجمعة في منطقة التجمع الخامس، وشهد الحفل كثير من المفاجآت واللقطات البارزة التي أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، لعل أبرزها ظهور نيللي كريم ورضا البحراوي وكزبرة

يمكنك قراءة: بسمة بوسيل ترد على منتقديها: مش ذنبي إني اتجوزت حد مشهور

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».