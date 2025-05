انقطاع الكهرباء عن مدينة كان الفرنسية.. فهل سيُعقد حفل ختام مهرجان كان في موعده؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 24 مايو 2025 02:49 مساءً - بعد أيام من البريق والتألق والأضواء الساحرة، انقطع التيار الكهربائي بشكلٍ مفاجيء عن المدينة الفرنسية كان التي يُقام فيها فعاليات مهرجان كان السينمائي، والمُقرر إسدال الستار عنه اليوم السبت 24 مايو. فهل ستُقام فعاليات الختام أم سيؤثر إنقطاع التيار الكهربائي على ختام المهرجان؟

انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة كان الفرنسية

أثَّر انقطاع كبير للتيار الكهربائي حاليًا على مدينة كان (بروفانس ألب كوت دازور) الفرنسية، في حين تستعد الدورة 78 من مهرجان كان السينمائي لحفل اختتامها الليلة. وقد تم إلغاء المؤتمر الصحفي لفيلم Mastermind هذا الصباح حوالي الساعة 8:30 صباحًا بعد انقطاع قصير في قصر المهرجانات، لكن الجلسات استؤنفت بعد ذلك. وانقطعت شبكة الهاتف أيضًا لبعض الوقت، قبل أن تعود تدريجيًا.

وأكد المكتب الصحفي للمهرجان أنه في حال استمرار الانقطاع، فإن حفل الاختتام سيُقام مساء اليوم، مؤكداً أن القصر يعمل باستخدام المولدات الكهربائية. وقالت المحافظة في بيان لها على موقعها الإلكتروني إن الخدمات المخصصة تعمل حالياً على استعادة الوضع.

الأفلام وصُناعها الفائزين بجوائز مُسابقة "نظرة ما"

أُقيم يوم أمس الجمعة 23 مايو حفل توزيع جوائز قسم "نظرة ما" بمهرجان كان السينمائي، وبدأ الحفل بعرض مقطع فيديو للأفلام المُشاركة بمسابقة "نظرة ما"، وعقب ذلك تم تكريم فريق تنظيم المُسابقة في المهرجان مثل المُعتاد كل عام.

وقد تم خلال حفل توزيع جوائز مسابقة "نظرة ما" عن منح جائزة الإخراج للمُخرجين الفلسطينيين الأخوين طرزان، عرب ناصر عن فيلم "كان ياما كان في غزة" وإستقبل الحضور إعلان الجائزة بحفاوة شديدة.

كما تم الإعلان عن فوز الممثلة Cléo Diara بجائزة أفضل أداء تمثيلي عن مُشاركتها ببطولة فيلم "I Only Rest in the Storm"، كما فاز بجائزة أفضل ممثل الفنان فرانك ديلان عن مُشاركته ببطولة فيلم "Urchin"، فيما ذهبت جائزة أفضل سيناريو لـ هاري لايتون عن فيلم "Pillion" فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة إلى سيمون موسا سيتو عن فيلم "A Poet".

كما حصد جائزة "نظرة ما" أفضل فيلم "The Mysterious Gaze of the Flamingo" لـ دييغو سيسبيديس.

