آيشواريا راي وإبنتها في مطار مومباي .. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - عادت الممثلة الهندية آيشواريا راي، التي أطلت في مهرجان كان السينمائي 2025، إلى مومباي برفقة ابنتها آراديا باتشان.
وظهرت العديد من مقاطع الفيديو والصور للأم وابنتها على منصات التواصل الاجتماعي.
في مقطع فيديو، خرجت آيشواريا وآراديا باتشان من مطار مومباي وهما تمسكان بيدي بعضهما البعض. حيّت آيشواريا المصورين بوضع يديها معًا وابتسمت لهم. كما ابتسمت آراديا للجمهور وهي تمسك بيد والدتها.
وقفت آيشواريا لفترة وجيزة لتلتقط صورًا مع المصورين قبل دخولها إلى سيارتها.
ارتدت آيشواريا قميصًا أسود، مع سروال ومعطف أسود. أما آراديا فاختارت قميصًا أسود وجينز أزرق ومعطف أسود.
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