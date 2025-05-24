دينا داش تتعرض لأزمة صحية

ميرنا وليد - بيروت - تستعد مشهورة مواقع التواصل الإجتماعي دينا داش للخضوع لعملية جراحية حيث أنها تعرضت لمضاعفات صحية بعد ولادة طفلها الثاني فدخلت المستشفى منذ يوم الثلاثاء وهي تضع لفحوصات وتم تحديد موعد عمليتها غداً.



دينا كتبت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي"بعد الولادة حصلي شوية مضاعفات، فمن يوم التلات وأنا في المستشفى بعمل شوية تحاليل وبنشوف المشكلة إيه.. هعمل عملية بكرة إن شاء الله أكون كويسة.. لو جيت في بالكم ادعولي".

وكانت دينا قد أعلنت يوم 8 أيار مايو عن ولادة طفلها الثاني.