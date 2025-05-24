هاندا أرتشيل تلفت الأنظار بجمالها وأناقتها في كان

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الممثلة التركية هاندا أرتشيل الأنظار بجمالها وأناقتها خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات في مهرجان كان السينمائي لعام 2025.

وظهرت هاندا بإطلالة جريئة وأنيقة، إذ تألقت بفستان بلون الماجنتا الحيوي من توقيع دار Balmain، بتصميم لافت يعكس الأنوثة والثقة، وبلغ سعره 2990 دولار.

جاء الفستان بقصة انسيابية، مع تصميم عند الصدر على شكل قلب، كما جاء مكشوف الكتفين والظهر بنمط "هالتر نك"، مع فتحة جانبية عالية كشفت عن ساقها، مما أضفى على الإطلالة لمسة من الجرأة. وقد زُين التصميم بطيات ناعمة عند الخصر مع رباط جانبي.

واكملت هاندا الإطلالة بأكسسوارات فاخرة من Pomellato، تألقت فيها بأطواق من البلاتين المرصّع بالألماس.

ومن الناحية الجمالية، اختارت هاندا تسريحة شعر منسدلة بتموجات طبيعية، مع مكياج دافئ بلمسة برونزية، وشفاه بلون نيود ناعم، أبرز ملامحها بطريقة ناعمة.

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