ميرنا وليد - بيروت - التقى موقع "الفن" بالممثل اللبناني حسين فنيش في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، وقد أجرينا معه مقابلة تحدثنا فيها عن المناسبة، أكثر عمله لفته مؤخرا، اختياره لممثلة لبنانية، سورية ومصرية، للتمثيل معها، رأيه بالدراما التركية المعرّبة، هل حقق مردودا ماليا كبيرا من التمثيل؟، هل خاض أدوارا تمثيلية ولم ينال أجره؟ أصعب موقف تعرض له في بداياته، هل قام ممثل معين بالنميمة عليه وأخذ منه دور ما؟، كما اختار حسين ممثلين ليوجّه لهما تحية، وغيرها من المواضيع.

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كانت هذه تفاصيل خبر حسين فنيش يُصرّح: "ممثل أخذ مني دور.. وهذا أصعب موقف صادفته" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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