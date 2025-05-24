شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يستأنف حياته الطبيعية ويظهر لأول مرة بعد انفصاله.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان أحمد السقا، لأول مرة، بعد إعلان خبر انفصاله عن الإعلامية مها الصغير، خلال حضوره حفل عيد ميلاد الفنانة أسماء جلال مؤخرًا والذي شهد حضور نخبة من نجوم الفن.

والتقط الحضور صورًا تذكارية مع النجم الكبير، حيث ظهر السقا مبتسمًا ومرتاحًا، في مشاهد اعتبرها المتابعون محاولة منه لاستئناف حياته الطبيعية بعيدًا عن الضجة الإعلامية التي رافقت إعلان الطلاق.

وقد نشر المخرج أحمد عبدالوهاب، عبر حسابه على إنستجرام، صورًا من الحفل جمعته بعدد من الفنانين، بينهم السقا، لتكون هذه أول مناسبة اجتماعية يظهر فيها منذ أن تصدّر خبر انفصاله عناوين الأخبار الفنية.

يذكر أن خبر طلاق أحمد السقا ومها الصغير قد أثار تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تعاطف جماهيره مع الطرفين، خاصة بعد البيان المشترك الذي أكد على الاحترام المتبقي بينهما.