شكرا لقرائتكم خبر عن القصبجي والإبياري وفطين عبد الوهاب رفاق إسماعيل ياسين في سجل السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم السبت الموافق 24 مايو ذكرى رحيل الفنان الكبير إسماعيل ياسين، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1972.

يُعتبر إسماعيل ياسين واحدًا من أهم نجوم الكوميديا في السينما المصرية، حيث ترك بصمة خالدة في قلوب الملايين من خلال أعماله الفنية الرائعة.

منذ عام 1955، شكّل النجم الكوميدي الراحل إسماعيل ياسين مع توأمه الفني الكاتب أبو السعود الإبياري والمخرج فطين عبد الوهاب ثلاثيًا فنيًا أثرى السينما المصرية بأعمال خالدة، حيث قدموا معًا سلسلة من الأفلام الناجحة التي لا تزال محفورة في ذاكرة الجمهور حتى اليوم.



إسماعيل ياسين ورياض القصجبى

ارتبط إسماعيل ياسين بالممثل رياض القصبجي، الشهير بدور "الشاويش عطية"، في مشاهد لا تزال تثير ضحك الجمهور حتى الآن بفضل مفارقاتها الطريفة ومواقفها الطبيعية والمقالب التي كانا يقعان فيها.

كما شاركهما في بعض هذه الأفلام الفنان عبد السلام النابلسي، ليُكتمل المشهد الكوميدي بأسلوب فريد حفر اسم إسماعيل ياسين ورفاقه في سجل السينما الذهبية.