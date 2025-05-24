شكرا لقرائتكم خبر عن "ميشغلوناش" لـ أمينة تعزز بها مسيرتها الفنية المتميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت المطربة الشعبية أمينة أغنيتها الجديدة "ميشغلوناش" عبر جميع المنصات الموسيقية، في خطوة تعزز بها مسيرتها الفنية المتميزة والأغنية كلمات سوستة وألحان زياد وائل وتوزيع زيزو، وتأتي الأغنية الجديدة لتعكس شخصية أمينة الجريئة وصوتها المميز، حيث تواصل نجاحها في مزج الطرب الشعبي بإيقاعات عصرية، ما جعلها واحدة من أبرز نجمات هذا اللون الغنائي في الوطن العربي.

آخر أعمال المطربة أمينة كانت أغنية "كاريزما"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب، ويشاركها الغناء إسلام شندي، من كلمات وألحان إسلام شندي، والكليب من إخراج هيثم عنتر، وأغنية أخرى بعنوان "كل سنة وأنت خاين" والتي طرحتها على موقع يوتيوب ومنصات الأغانى، والأغنية من كلمات حمو الماجيك وألحان محمد الجندى وعازف أورج الأفتار محمد السنى وتوزيع سيد مزيكا، وتقدم أمينة الأغنية بطريقة طربية شعبية.

وتقول كلمات الأغنية: "كل سنة وأنت خاين عقبال مليون سنة.. كلك عيوب وبتجيب العيب عليا.. فرحانة بيك وبهنيك وبعتالك هدية.. قبلك اهو اتفضل ومتكسفشى ايديا.. نسي زمان لما وعد ولا الوعود كانت كلام.. ومن غبائى أنا صدقت كدب في كدب دا مش غرام.. مقلتش ليه ان انت ناوى انك تصوم تالت أيام.. مع السلامة باى باى وشد الباب وراك قبل ما تمشى .. اعرف طول ما انا بقفل بابى مباواربشى".