شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز يجسد شخصية شمس الدين الوريث الشرعي في مملكة الحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر النجم كريم محمود عبد العزيز عرض مسلسل مملكة الحرير، الذى يعرض قريبًا على شاشة قناة ON، ويجسد كريم محمود عبد العزيز خلال العمل شخصية "شمس الدين" وشوق جمهوره عبر حسابه على "انستجرام" لشخصيته معلقًا: "الوريث الشرعي للملكة".

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل مملكة الحرير بطولة النجم كريم محمود عبد العزيز، طرحت بوسترات فردية لكل أبطال العمل، وكتبت أسفل كل بوستر اسم الشخصية التى يؤديها كل فنان.

فظهر خلال البوسترات الفردية كل من كريم محمود عبد العزيز الذي يقدم شخصية "شمس الدين"، والفنانة أسماء أبو اليزيد التي تجسد شخصية "جليلة"، والفنان الشاب أحمد غزي بدور "جلال الدين"، إلى جانب الفنانة سارة التونسي بشخصية "ريحانة"، والنجم عمرو عبد الجليل في شخصية "الدهبي"، أما وليد فواز فيقدم شخصية "الجبل"، ومحمود البزاوي في دور "رضوان".

مسلسل "مملكة الحرير" بطولة كريم محمود عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد، يوسف عمر، محمود البزاوى، سارة التونسي، وليد فواز، يوسف عمر، سلوى عثمان، سارة بركة، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي، إنتاج شركتي: سينرجي بلس- وكونكر.

"مملكة الحرير" يدور في إطار من الفانتازيا ويتناول صراع الأشقاء في أجواء من التشويق والإثارة والغموض.