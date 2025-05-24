شكرا لقرائتكم خبر عن "كعكة الرئيس" أول مشاركة للفنانة العراقية روكيان الوادي بمهرجان كان السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة نوعية تمثّل محطة مهمة في مسيرتها الفنية، تشارك الفنانة العراقية روكيان الوادي للمرة الأولى في مهرجان كان السينمائي الدولي من خلال فيلم "كعكة الرئيس" الذي تم عرضه في قسم "أسبوعي المخرجين" و فاز بجائزة الجمهور، والفيلم بطولة بنين أحمد نايف، سجاد محمد قاسم، وحيد ثابت خريبات، رحيم الحاج، وإخراج حسن هادي،

مشاركة هذا الفيلم تُعدّ تاريخية للسينما العراقية، لأنها المشاركة الرسمية الأولى للعراق في المهرجان بعد سنوات من محاولات عرض غير تنافسية اقتصرت على هامش الفعاليات.

وتُشارك في بطولة الفيلم النجمة العراقية روكيان الوادي، التي تخوض بهذه التجربة أول حضور لها في مهرجان كان، وهو ما وصفته بأنه "محطة مفصلية" في مسيرتها الفنية، مؤكدة أن الظهور في واحد من أرفع المحافل السينمائية في العالم هو إنجاز للفنان العراقي والعربي عامة، قائلة: إنها المرة الأولى التي أشارك فيها في مهرجان عالمي بهذا الحجم، وسعادتي لا توصف، فالفيلم يحمل رسالة إنسانية وسياسية عميقة، وأشعر أن هذه المشاركة ستكون من اللحظات المفصلية في مسيرتي الفنية".



الفنانة روكيان الوادي تشارك بمهرجان كان

يروي الفيلم قصة واقعية تدور أحداثها في منتصف التسعينات في عهد الرئيس صدام حسين، وتتناول قصة فتاة صغيرة تُدعى "لميعة"، تبلغ من العمر تسع سنوات وتعيش مع جدتها في منطقة الأهوار جنوب العراق، وسط ظروف اقتصادية قاسية، ويُجبر طلاب المدارس آنذاك على تقديم كعكة احتفالًا بعيد ميلاد الرئيس، وهو واجب قسري تمليه السلطة الحاكمة، ويتم تنظيم قرعة داخل الصف لاختيار الطالب المسؤول عن إحضار الكعكة، تحت طائلة الإبلاغ عن الرافضين للسلطات الحزبية. ومن خلال براءة لميعة وذكاء جدتها "بيبي"، يحاول الفيلم أن يصوّر مشهدًا رمزيًا لثقل الحياة تحت الحكم الاستبدادي، حيث تمتزج البراءة بالقهر، واليومي بالسياسي.



فيلم كعكة الرئيس يشارك بمهرجان كان السينمائي بفرنسا

ويُعد الفيلم، الذي يحمل لمسة إنسانية عميقة، خطوة نوعية للسينما العراقية التي لطالما سعت للظهور في المحافل الدولية، لكنه يمثل أول مشاركة تنافسية رسمية للعراق في كان، ما يجعله حدثًا فارقًا في تاريخ الحضور العربي بالمهرجان.

وجدير بالذكر أن حسن هادي مخرج الفيلم هو شاب ينتمي إلى الجيل الجديد من صنّاع السينما العراقية المستقلة، ويعد فيلم "كعكة الرئيس" واحدًا من أبرز محاولاته في تقديم صورة واقعية وشاعرية عن المجتمع العراقي خلال العقود الصعبة، مستخدمًا سيناريو يُلامس السياسي والإنساني دون خطابية، بل عبر سرد بصري دقيق يعتمد على الرمز والمفارقة.