شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد يعود لتقديم الكوميديا السوداء فى فيلم الشيطان شاطر والان مع تفاصيل الخبر

يعود النجم أحمد عيد لتقديم الكوميديا السوداء خلال أحداث فيلم الشيطان شاطر الذى يجمعه بالنجمة زينة ويتواصل تصويره حالياً، حيث تعد هذه النوعية من الكوميديا هي المفضلة لـ عيد واشتهر بها طوال مشواره الفني وقدمها في أفلام "فيلم ثقافي، أنا مش معاهم، خليلك في حالك، رامى الاعتصامي".

فيلم "الشيطان شاطر" من بطولة أحمد عيد، زينة، محمود حميدة، محمد أنور، عبد العزيز مخيون ياسر الطوبجي وعدد آخر من الفنانين والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أيمن يوسف الذي يتعاون مع زينة للمرة الأولى فيما يكرر عمله مع الفنان أحمد عيد بعدما قدما سوياً فيلم "ياباني أصلي" عام 2017 نجاحاً لافتاً وقت عرضه.

آخر أعمال أحمد عيد فى السينما، فيلم "أهل الكهف" الذى تم عرضه فى عيد الأضحى 2024، وشارك فى بطولته إلى جانب بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، صبرى فواز، بسنت شوقى، مصطفى فهمى، بيومى فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

وفى الدراما قدم أحمد عيد آخر أعماله، مسلسل الحشاشين فى شهر رمضان قبل الماضى وشارك فى بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين،، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.