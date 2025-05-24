شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يجدد تعاونه مع الشاعر محمد سليم فى أغنيتين جديدتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد النجاح الكبير الذى حققته أغنية "جامدين جامدين"، يواصل النجم تامر حسنى تعاونه الفنى مع الشاعر محمد سليم من خلال أغنيتين جديدتين من المقرر طرحهما قريبًا عبر جميع منصات السوشيال ميديا.

وتحمل الأغنية الأولى ألحان تيام على، بينما يتولى حاتم عزت تلحين الثانية، ولم يُحسم بعد اسم الموزع الموسيقى لكل عمل، حيث يفضل تامر حسنى العمل مع أكثر من موزع لاختيار الشكل النهائى الذى يرضيه ويرضى جمهوره.

وقال الشاعر محمد سليم فى تصريح لـ"الخليج 365": "عندى أكتر من تعاون جديد مع تامر حسنى خلال الفترة الجاية، ما بين أغانٍ رومانسية وأخرى درامية، سبق أن جمعنا تعاونا ناجحا فى أغنية (جامدين جامدين)، وإن شاء الله اللى جاى يكون أقوى".

وكان النجم تامر حسنى قد احتفل برفقة صناع فيلم ريستارت بمشاهدة العمل في نسخته الأخيرة قبل طرحه في دور العرض يوم 29 مايو الجارى، حيث حضر بجانب تامر حسني كل من، هنا الزاهد، المخرجة سارة وفيق، الفنان أحمد عزيز، محمد ثروت، الكاتب محمود حمدان، المنتج حسام حسني.

قصة فيلم ريستارت تدور حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقًا في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثا عن الشهرة عبر الإنترنت. وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحًا كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.