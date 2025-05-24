زوجة مسلم ترد بقوة على شائعة الانفصال.. وتتوعد باللجوء للقانون

ميرنا وليد - بيروت - ردت يارا تامر على شائعة، على شائعات انفصالها عن زوجها الفنان المصري مسلم، بعد يوم واحد من زواجهما.



وشاركت يارا متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من حفل زفافها، وأرفقته برسالة رومانسية أكدت من خلال استمرار زواجها من مسلسم قائلة: "ربنا ما يحرمني منك يا نور عيني.. أنت كل حاجة ليا في الدنيا، أبويا وضهري وسندي؛ وما عنديش أغلى منك أبدًا.. ربنا يسعدنا ويبعد عننا العين والناس الحقودة".

كما ردت يارا على مقطع الفيديو الذي ظهر فيه مسلم تصرفات قريبة من البلوغر أروى قاسم، والذي أثار جدلا حول علاقتهما، وقالت يارا في منشور آخر: "أنا عن نفسي رديت وخلاص، ومصر كلها بتتكلم عليها، شوفوا بقى لما جوزي يطلع يعرفها مقامها.

وأضافت أنا تنوي تحرير محضر رسمي ضد البلوغر، قائلة: "والله يا حبايبي لا هفرجكم، وكده كده أنا نازلة أنا وجوزي نعملها محضر".