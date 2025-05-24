من توقيع إيلي صعب.. كارن وازن تشبه الأميرات بفستان لامع

ميرنا وليد - بيروت - سحرت مدونة الموضة اللبنانية كارن وازن الجمهور، بإطلالتها الأخيرة من كان، أثناء مشاركتها في مهرجان كان السينمائي الدولي، ونشرت صوراً عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفستان شفاف ولامع وطويل وضيق باللون البيج، من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.



بدت كارن وازن بالفستان تشبه الأميرات، وإعتمدت لشعرها تسريحة تناسب اللوك، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

وكانت نشرت كارن وازن، صورة إلتقطتها لزوجها الياس بخعازي وأولادهما، ظهروا فيها من داخل السيارة، أثاء تواجدهم في مدينة لندن.

وبدا زوجها وهو يري أولادهما صوراً لهم، عندما كانوا أطفالاً صغاراً، وكانت ردة فعلهم مميزة، إذ ظهرت على وجوههم علامات المفاجأة والفرح.