شكرا لقرائتكم خبر عن أوبرا كارمن تنهى عروضها على المسرح الكبير بدار الأوبرا الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنهى "أوبرا كارمن" عروضها على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد عرض أربع ليالٍ، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو نادر عباسى وفرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفنى ومصممة الرقصات أرمينيا كامل وكورال أوبرا القاهرة تدريب باسكال روزيه ومن إخراج حازم طايل.

تدور أحداث أوبرا كارمن فى مدينة إشبيلية عام 1830 حول الفتاة الغجرية المتعالية كارمن التى تسعى لإيقاع الرجال فى حبها، حيث تتودد إلى العريف خوسيه نافارو الذى عشقها فتحول من شرطى بسيط مطيع إلى مجرم خارج على القانون بعد أن ضمته لمجموعة من المهربين تعمل معها ليقوده حبه الجارف إلى ساحة الإعدام.

جدير بالذكر أن أوبرا كارمن تعد أحد أشهر وأهم الأوبرات العالمية باعتبارها محطة فاصلة فى تاريخ الأوبرا الفرنسية كما أنها آخر أعمال بيزيه الأوبرالية الكاملة وتتميز بإيقاعها المتناغم وبلحنها الحيوى، عرضت لأول مرة على مسرح أوبرا كوميك بباريس فى مارس 1875 ولم تلق إقبالاً فى بدايات عرضها إلا أنها حققت شهرة واسعة بعد إشادة مؤلفين عظام ومعاصرين بها منهم ديبوسى، سانصانس، تشايكوفسكى، برامز، حيث شاهدوها أكثر من عشرين مرة واعتبروها أفضل أوبرا أنتجت منذ الحرب الفرنسية الروسية ولم يكتب لبيزيه أن يرى النجاح العظيم لكارمن فقد توفى نتيجة قصور القلب عن عمر 36 عاما فى يونيو عام 1875.