ميرنا وليد - بيروت - قام النجم العالمي توم كروز بتطوير صلصته الحارة الخاصة، والتي يضعها في المطاعم لأنه لا يوجد شيء آخر حار بما فيه الكفاية.

كشفت النجمة العالمية هايلي أتويل أن توم كروز يحب الطعام الحار كثيراً، لدرجة أنه طلب من أحد المطاعم تطوير صلصة حارة خاصة به، و يستخدمها لأن الصلصات الأخرى ليست حارة بما فيه الكفاية.

و في إحدى المقابلات معها، تحدثت هايلي أتويل عن الصلصة الخاصة بـ كروز قائلةً بطريقة مازحة: "إنه مزيج لاذع للغاية، و زجاجة جميلة مزودة بماصة".

كانت هذه تفاصيل خبر توم كروز لا يجد ما يكفيه من طعام حار.. فابتكر صلصته الخاصة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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