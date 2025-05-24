ميرنا وليد - بيروت - أثارت نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان ضجة كبيرة بعد آخر تصريحاتها، حيث قامت بالتشكيك في قيمة التعليم التقليدي، قائلةً إن أطفالها قد يتخطونه تمامًا ليعيشوا حياةً أكثر أصالة.
وقالت كورتني في أحدث حلقة من بودكاست شقيقتها كلوي كارداشيان "Khloé in Wonder Land" : "أعتقد أن العيش بأصالة لا يتوافق مع ما هو عليه".
قالت كورتني: "لنفترض أن النظام المدرسي مثلاً. سأفكر: لماذا يذهب الأطفال إلى المدرسة؟ حقًا. إنه نظام عتيق جدًا".
قاطعتها كلوي كارداشيان موافقةً قائلةً: "أنا من محبي التعليم المنزلي، لذا لا تُحاولوا إجباري على ذلك".
ثم سألت: "ما الهدف من هذا؟ هل تُريدون التعليم المنزلي؟ هيا بنا! أو أيًا كان. أعتقد أنه أي شيء".
كانت هذه تفاصيل خبر كورتني كارداشيان لا تريد إرسال أولادها إلى المدرسة والسبب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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