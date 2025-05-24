شكرا لقرائتكم خبر عن هدى المفتى ابنة يسرا فى فيلم بنات فاتن والان مع تفاصيل الخبر

تجسد الفنانة هدى المفتى دور ابنة يسرا خلال أحداث فيلم بنات فاتن الذى يتواصل تصويره فى الوقت الحالى، وتم الانتهاء من أحداثه، حيث تظهر هدى مرتدية الحجاب ليناسب مع طبيعة الشخصية التى تقدمها وكذلك البيئة التى تعيش فيها مع والدتها ووالدها.



هدى المفتى من فيلم بنات فاتن

وتعود هدى المفتى للعمل مع يسرا مجدداً بعد 7 سنوات، من مشاركتها فى مسلسل "لدينا أقول أخرى" الذى قامت ببطولته يسرا وتم عرضه عام 2018، وكان التجربة الثانية فقط لهدى المفتى فى عالم التمثيل بعد مشاركتها فى مسلسل "هذا المساء" مع المخرج تامر محسن عام 2017.

فيلم "بنات فاتن" من بطولة يسرا هدى المفتى، باسم سمرة، الفنان السودانى مصطفى شحاتة ومواطنته إسلام مبارك، رضوى جودة، حمدي هيكل، مصطفى شحاتة، صفوة، منة صلاح، بسمة نبيل، فيما يظهر الفنان الشاب حسن مالك كضيف شرف خلال الأحداث والفيلم من تأليف أمينة مصطفى وإخراج محمد نادر، وتدور احداث الفيلم فى اطار اجتماعى شعبى.

آخر أعمال هدى المفتى فى السينما فيلم "بضع ساعات في يوم ما" الذى عُرض فى ديسمبر الماضى، ومن تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وإنتاج أحمد السبكي، وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمدالشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى اجتماعي.