شكرا لقرائتكم خبر عن "يوم أن قتلوا الغناء" على مسرح الهوسابير اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مسرحية "يوم أن قتلوا الغناء" من تأليف محمود جمال الحديني، على مسرح الهوسابير، وذلك اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، ويقدم العرض فريق ميزانسين المسرحي، ديكور كيرلس ناجي، ملابس جورج أنور، إضاءة مايكل نصحي، استعراضات رحيل عماد، إكسسوارات كاتي عياد، موسيقى تصويرية وتوزيعات سامح ألكسان، ألحان مارك ميشيل، غناء أنجيلكا أيمن ومارك ميشيل، أداء صوتي الفنان محسن صبري، ومن إخراج مايكل نصحي.

يوم أن قتلوا الغناء بطولة كل من تامر فرج، نيڨين المصري، مريم عادل، سمعان كمال، عاطف مينا، أحمد عتمان، چورچيت عزت، إبراهيم يوسف، كاتي عياد، كيرلس فرجو، إيڤون عياد، مينا سمير، إنچي ناجح، بولا عاطف، بيتر أيمن، دانيال فيكتور، عادل عماد، چيوفاني يعقوب، چويس أسامة، جون ماهر، مارينا رؤوف، مينا عماد، مينا فايز، فادي محروس، نيفين نجيب، إنچي جمال.

يذكر أن عرض يوم أن قتلوا الغناء يدور حول صراع ما بين أخوين، فى رحلة البحث عن سبب الوجود وسرالكون والصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية، والتعصب والكراهية من ناحية أخرى، وقد قدم من قبل من إنتاج مسرح الطليعة وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وحصل العرض على العديد من الجوائز منها جائزة أفضل عرض مسرحي بالمهرجان القومي للمسرح المصري فى الدورة العاشرة ، وحصل مخرجه تامر كرم على جائزة أفضل إخراج مسرحى وجائزة أفضل تأليف موسيقي لأحمد نبيل ،وجائزة أفضل ديكور لمحمد سعد ، جائزة أفضل إضاءة لأحمد عبد المعبود، كما شارك العرض ضمن فعاليات البرنامج الرسمي لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى فى دورته الرابعة والعشرين.