شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة عبد العزيز تحيى حفلا موسيقيا على المسرح المكشوف بالأوبرا 19 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى الفنانة نسمة عبد العزيز عازفة الماريمبا يوم الخميس الموافق 19 يونيو المقبل، حفلاً موسيقيًا على خشبة المسرح المكشوف، ضمن حفلات دار الأوبرا، وتقدم باقة مميزة من أشهر معزوفاتها الشرقية والغربية، ويتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من بانوراما الأعمال العربية والغربية التى أعيد توزيعها لتناسب آلة الماريمبا.

جدير بالذكر أن نسمة عبد العزيز بدأت دراستها الموسيقية بكونسرفتوار القاهرة فى سن مبكرة وتخصصت فى العزف على آلات الإيقاع، وقامت بتكوين مجموعتها الموسيقية وطافت بها معظم دول العالم، وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح دار الأوبرا والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات، أطلق عليها الجمهور والنقاد لقب (أميرة الإيقاع) لبراعتها فى العزف على جميع الآلات الايقاعية.