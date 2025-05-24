شكرا لقرائتكم خبر عن مسلم يستعد لطرح "بدارى" فى الصيف.. أول تعاون يجمعه بـ زياد ياسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب مسلم لطرح أغنية جديدة بعنوان "بداري"، يتعاون فيها للمرة الأولى مع الشاعر زياد ياسر، وهي من ألحان وتوزيع بهاء عبد الهادي، ومن المقرر إطلاقها خلال موسم الصيف المقبل عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي والموسيقى الرقمية.

ويأتي هذا العمل بعد أيام قليلة من احتفال مسلم بزفافه على يارا تامر، حيث عبّر عن سعادته بهذا اليوم من خلال ستوري نشرها على حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، كتب فيها: "يا أحلى يوم في عمري".

يُذكر أن آخر أعمال مسلم الغنائية كانت أغنية "السكة اللي تودي"، وكذلك دويتو "أنا بابا" مع الفنانة بوسي، بالإضافة إلى أغنية "شافوني غلط" التي طرحت عبر موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات وألحان حسن جمال، وتوزيع رامي المصري، وقد حققت انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق لمسلم أن خاض تجربة التعاون مع الفنان أحمد الفيشاوي من خلال أغنية المهرجانات "إمبابة أجمل من باريس"، التي قدمت كأغنية دعائية لفيلم "رهبة"، وهو من بطولة الفيشاوي ونسرين أمين وثُراء جبيل ومجموعة من النجوم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي شعبي.